Meme kanserinin erken teşhisi artık daha kolay

Trabzon'da bir yazılım şirketi, meme kanserinin erken teşhisinde hem hastaların hem de doktorların işini kolaylaştıracak bir sistem geliştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sanayi Tezleri (SANTEZ) desteğiyle şirket tarafından üretilen mamografi görüntülerinde tanı bulmaya yardımcı olan ve kitlenin iyi ya da kötü huylu olma olasılığını değerlendiren "Akıllı Meme Kanseri Karar Destek Sistemi" (AKGÜN X-EYE MAMO), hem yurt içinde hem de yurt dışındaki hastanelerde kullanılıyor.

Dört yıllık bir çalışmanın ürünü olan sistem, yaklaşık bir yıldır çeşitli hastanelerde kullanılmaya başlandı.

Şirketin genel müdürü Temel Akgün, yaptığı açıklamada, 1986 yılında Trabzon'da kurulan bir şirket olarak, bilişim alanında çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Akgün, şirketin hem yurt içinde hem de yurt dışında şubelerinin olduğunu dile getirerek, "Bilişim kapsamında sağlık, eğitim ve savunma alanında büyük projelerimiz var. Sağlık alanındaki yapmış olduğumuz çalışmalarımız Türkiye'deki hastanelerin yanı sıra Azerbaycan ve Kazakistan'da da kullanılmaktadır. Ayrıca hastanelerdeki otomasyon işlemleri şirketimiz tarafından yapılmaktadır." dedi.

"AKGÜN X-EYE MAMO, yapay zeka ürünüdür"

Projeler kapsamında Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla iş birliği içerisinde ortak çalışmalar yaptıklarını ifade eden Akgün, AKGÜN X-EYE MAMO'nun altyapısının 4 yıl önce başladığını hem bakanlık hem de Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) destek alarak, birlikte üretip, geliştirdikleri bilimsel bir proje olduğunu söyledi.

Akgün, sistemin yapay zeka ürünü olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"1-31 Ekim meme kanseri bilinçlendirme ayı olarak bilinmektedir. Biz de bu sistemle memede oluşan kanserli hücrenin tespit edilmesini ve ilgili doktora bilgisayar tarafından görüş üretilmesini sağlayan bir sistem hazırladık. Şirket olarak kanserle ilgili yapılan çalışmalara destek vermek istiyoruz. Bizim bu konuda 3 tane projemiz var. En fazla ölümle sonuçlanan kanser türlerinden meme ve akciğer kanseri üzerinde bilimsel çalışmalar yaptık. Bu alanda doktorlarımıza görüş sunduk ve erken tanıyla birlikte hem ülke ekonomisine ilaç konusunda hem de tedaviye erken başlama anlamında birlikte üretim yapacaktır."

"4 yılda hazırlanan projenin maliyeti 1,5 milyon liradır"

Projenin maliyetinin 1,5 milyon lira olduğunu ifade eden Akgün, "Bu projede 6 kişilik bir ekip çalıştı. Amacımız daha kaliteli projeleri, yurt dışına ihraç ederek gelirinin ülkemizde kalmasını sağlamaya çalışmak. Kanser alanında yaptığımız çalışmalarda Bakanlık ve üniversitelerin de desteğiyle birlikte çalışarak, daha fazla proje üretmek istiyoruz. Dünyadaki hastalıkları inceliyoruz ve hangi hastalık hangi organda ilerliyorsa bunun araştırmasını yapıyoruz. Hastalıklara göre tedavi yöntemleri konusunda çeşitli birçok çalışma yapıyoruz." dedi.

Şirketin genel müdür yardımcısı Züleyha Akgün de özellikle sağlık sektöründe birçok katma değerli ürün geliştirdiklerini belirterek, bu ürünlerle birçok ilke imza attıklarını dile getirdi.