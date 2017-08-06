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Meme kanseri ölümcül deildir!

Kadınların korkulu rüyası olan meme kanseri hakkında her gün umut verici hikayeler okudukça gücümüze güç katıyoruz. Moralimiz artıyor. Erken teşhisin, kendimizi muayene etmenin önemini artık daha iyi anlıyoruz. Şunu unutmayalım başımıza her ne gelirse gelsin mücadele etmeliyiz! Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Bülent Öztürk Meme Kanseri ve risk faktörlerini, erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu bizler için anlatıyor. Herkese sağlıklı ve mutlu haftalar dilerim.

Meme kanseri ölümcül deildir!

Kadınların korkulu rüyası olan meme kanseri hakkında her gün umut verici hikayeler okudukça gücümüze güç katıyoruz. Moralimiz artıyor. Erken teşhisin, kendimizi muayene etmenin önemini artık daha iyi anlıyoruz. Şunu unutmayalım başımıza her ne gelirse gelsin mücadele etmeliyiz! Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Bülent Öztürk Meme Kanseri ve risk faktörlerini, erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu bizler için anlatıyor. Herkese sağlıklı ve mutlu haftalar dilerim.

06 Ağustos 2017 Pazar 18:21
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Meme kanseri ölümcül deildir!

SUMRU AYDIN

Kadınlarda en çok görülen kanser türleri nelerdir? Meme kanserinin en riskli olduğu yaşlar nelerdir?

Kadınlar arasında yaygın olan 3(üç) kanser: 

Meme

Akciğer

Kalın barsak kanserlerdir.

Meme kanseri tek başına kadınlarda %32 oranda kanserden sorumludur.

Kanser 40-79 yaşlarındaki kadınlarda en yaygın ölüm nedeni olarak görülmektedir. Meme kanserleri tek başlarına 40-49 yaşlarında en yaygın ölüm nedenidir.

Meme kanseri 20 yaş altında çok nadirdir ve 30 yaşın altında kadınlarda meme kanser toplam hastaların %2’sinden azını oluşturur. Hastalığın sıklığı :

40 yaşta 93’de 1’e

50 yaşta 50’de 1’e

60 yaşta 24’de 1’e

70 yaşta 14’de 1’e

80 yaşta 10’da 1’e yükselir.

Meme kanseri için risk faktörleri nelerdir?

Birinci derece akrabasında (anneler, kız kardeşler ve kızlar) meme kanseri olanlarda 2-3 kat artmış riski vardır. Uzak akrabalarda meme kanseri olanlarda risk düşer. Çok sayıda etkilenmiş üyesi olan ailelerde özellikler her iki memede birden kanser ve menopoz öncesi erken yaşta başlangıçlı kanserlerde birinci derece akrabalarda mutlak risk %50 ‘ye varmaktadır.

Kadınların hayatları süresince östrojene maruz kaldıkları süre onların meme kanseri olma riskini arttırır ki bunlar:

12 yaşından önce ilk adet olması

İlk doğumu 30 yaşından sonra yapmak

Doğurmamış olmak

Menopozun 55 yaşın sonrasına kalmasıdır.

Doğum kontrol hapları ya da menopoz sonrası hormon replasman tedavisi meme kanseri riskini arttırır mı?

Yapılan bilimsel çalışmalarda 35-60 yaş arası oral kontraseptif (doğum kontrol hapı) kullananlarda meme kanseri görülme riski artmadığı saptanmıştır.

Menopoz sonrası semptomları düzeltmek amacıyla 5 yıldan az süre ile östrojen ve progesteron şeklinde hormon replasman tedavisi önerilmektedir.

Meme- Over kanseri sendromlu aileye üye bir kadın için önerileriniz neler olabilir?

18 yaşından itibaren aylık kendi kendini muayene yapmalı

25 yaşından itibaren yarıyılda bir klinik muayeneden geçmeli 

25 yaşında veya hastalığın görüldüğü aile bireyinin hastalığının başladığı yaştan 10 yıl önce mamografiye başlamalıdır. 

Meme Kistleri ve Tümör İlişkisinden bahseder misiniz? 

Her 14 bayandan birinde memede kist gelişmektedir ve bu kistlerin %50’si birden çok sayıdadır veya tekrarlayandır. Birçok kadında ilk kist formasyonu 35 yaşından sonra ortaya çıkmaktadır ve nadiren 25 yaşından önce ortaya çıkar. 

Yapılan bir araştırmada 3000 kist aspire edilmiş(iğne ile içindeki sıvı boşaltılıp patolojik incelenmiş) sadece 3’ünün (%0,1) kanser olduğu raporlanmıştır.

Kistik hastalığı olan bayanlar için kanser gelişme riski ile ilişkili olarak küçük veya mikroskobik kisti olan bayanlarda artmış kanser riskini gösteren hiçbir çalışma mevcut değildir. 

Kadınların kendini muayene etmesi ne kadar önemlidir?

Kadınların kendilerini her ay düzenli olarak muayene etmesi çok çok önemli bir husustur. Genellikle meme kanserlerinin %75’i kitle nedeni ile saptanır ve bunların % 75’i hastanın kendini düzenli muayenesinde ya da rastlantısal olarak saptanmasıyla bulunur. Bir ayna karşısında kendisini muayene edip, her iki meme arasında fark, anormallik daha önce olmayıp yeni oluşan bir sertlik var mı? Koltuk altlarında sertlik, hassasiyet var mı? Kolların başın üzerine kaldırılarak meme derisinde çekilme, çekme var mı kontrol edilmelidir.

En ufak şüphede mutlaka, hiçbir şey olmasa da arada klinik muayeneye gidilmeli, Meme kanserleri genellikle ağrısız ve sert bir kitle olarak da gelir. Meme kanseri özellikle erken yakalanan Meme Kanseri ÖLÜMCÜL DEĞİLDİR. 

Tüm dünyada kurulan vakıflar yapılan bağışlar ile en çok araştırılan tedavisinde sürekli yenilikler bulunan kanser türlerindendir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Meme KanseriAvrasya HastanesiSumru AydınOpr. Dr. Bülent öztürkönce Vatan
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