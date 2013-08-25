Manisa'da gıda zehirlenmesi

MANİSA

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi 6. Jandarma Alay Komutanlığında yaklaşık 200 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, askerler alayda akşam yemeğinden sonra ishal, kusma ve yüksek ateş şikayetiyle askeri araç ve çevre ilçelerden gelen ambulanslarla İzmir, Bergama, Manisa ile Manisa'nın ilçelerindeki çeşitli özel ve devlet hastanelerine kaldırıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri yemeklerden numune alırken askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Bu arada Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından izinli tüm sağlık personelinin göreve çağrıldığı öğrenildi.

"Hayati tehlikesi olan asker yok"

Manisa Valisi Abdurrahman Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkağaç ilçesi 6. Jandarma Alay Komutanlığındaki gıda zehirlenmesi olayıyla ilgili yoğun bakımda ya da hayati tehlikesi bulunan askerin olmadığını söyledi.

Savaş, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan askerlerin, Kırkağaç, Soma ve Akhisar ilçelerindeki hastalenelerde tedavi altına alındığını bildirdi. Hasta askerlerin nakilleri amacıyla İzmir ve Balıkesir'den 112 Acil Servis takviyesi yapıldığını kaydeden Vali Savaş, ilk müdahale anında hastane bahçelerine kadar taşan yoğunluğun, diğer ilçelerdeki hastanelere sevk edilmesiyle azaldığını belirtti.

Vali Savaş, şunları kaydetti:

"Hastanelere müracaat eden askerlerden yoğun bakımda olan ya da hayati tehlikesi bulunan yok. Herşey kontrolümüz altında. Birlik içerisine de doktor takviyesi yapıldı. Askerlerin hastaneye gitmeden de tedavi edilebilmesi için gereken desteği veriyoruz. Askerlerin çorba, pilav ve etli patates yemeği yediğini öğrendik. Ekipler tarafından numuneler alındı, rahatsızlığın sebebi tahliller neticesinde ortaya çıkacak."