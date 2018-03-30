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Mahkeme kahve ürünlerine 'kanser uyarısı' zorunluluğu getirdi

California'da mahkeme, aralarında ünlü kahve zinciri Starbucks'ın da bulunduğu 90 kahve şirketine açılan davada ürünlere "kansere yol açabilir" uyarısı koyması gerektiğine hükmetti.

Mahkeme kahve ürünlerine 'kanser uyarısı' zorunluluğu getirdi

California'da mahkeme, aralarında ünlü kahve zinciri Starbucks'ın da bulunduğu 90 kahve şirketine açılan davada ürünlere "kansere yol açabilir" uyarısı koyması gerektiğine hükmetti.

30 Mart 2018 Cuma 13:17
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Mahkeme kahve ürünlerine 'kanser uyarısı' zorunluluğu getirdi

LOS ANGELES

ABD'nin California eyaletinde mahkeme, bazı kahve şirketlerinin ürünlerine "kansere yol açabilir" uyarısı koyması gerektiğine hükmetti.

Mahkeme, Toksik Maddeler Eğitim ve Araştırma Konseyinin, müşterilere kansere yol açan kimyasal maddelerle ilgili bilgi verilmesini zorunlu kılan eyalet yasası çerçevesinde aralarında ünlü kahve zinciri Starbucks'ın da bulunduğu 90 şirkete açtığı davayı gördü.

Los Angeles Yüksek Mahkemesi Yargıcı Elihu Berle, davalı kahve şirketlerinin, kahvenin kavrulması aşamasında oluşan kanserojen maddenin insan sağlığına tehdit oluşturmadığına ilişkin kanıt sunamadığını belirtti.

Berle, kahve şirketlerinin ürünlerine "kansere yol açabilir" uyarısı koyması gerektiğine karar verdi.

Konsey, kahveyi kavururken ortaya çıkan akrilamidin söz konusu kimyasallar arasında olduğuna işaret ediyor.

Kahve şirketleri ise kimyasalın ürünlerde zararsız düzeyde bulunduğunu ve kahve çekirdeğini lezzetli hale getirmek için gerekli pişirme işleminin doğal süreci olarak ortaya çıktığından yasadan muaf tutulması gerektiğini ileri sürüyor.

Bazı kahve şirketleri de lezzeti bozmadan ürünlerden akrilamidi kaldırmanın mümkün olmadığını savunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü 2016'da, kahveyi, "olası kanserojenler" listesine eklemişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MahkemeKahveKanserUyarıZorunluönce Vatan
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