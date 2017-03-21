Magnezyumun faydalarını biliyor musunuz?

Haber: Sumru Aydın

Magnezyumun Öneminden Bahseder misiniz?

Vücudumuza magnezyum kadar sağlıklı çok fazla şey yoktur. Magnezyum, 300’den fazla enzimin aktifleşmesine etki eder. Yani kofaktördür. Hücrelere, kaslara ve sinirlere fayda sağlar. Kan basıncınızı düzenler. Metabolizmadaki protein ve kalsiyum oranını dengeler. Saydıklarımızın hepsinin sağlıklı bir bireyin vücudunda olması gerekir.

Magnezyum ile Kalsiyum Arasındaki Fark Nedir?

Magnezyum eksikliği nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlar birçok bireyde görülür. Kalsiyum çok daha eskiden beri iyi bilinen, eksikliğinde kemik erimesi, halsizlik, bulantı ve kas krampları dahil pek çok şikayete yol açan bir mineraldir. Magnezyum hemen hemen aynı şikayetlere yol açar, fakat faydaları etkilediği enzimler nedeniyle Kalsiyumdan çok daha fazladır. Yurdumuzda magnezyum son 20 yılda önem kazanmış, değeri anlaşılmış, ilgili uzman hekimler tarafından reçete edilmeye başlanmıştır. 1994 yılında Uzmanlık tezim Magnezyum ile ilgili idi. Bu araştırmayı yaptığımda Türkiye de Magnezyum içeren ilaç yoktu. Magnezyum Sülfat tuzu şeklinde 300 mg. lık paketler şeklinde hastalarıma bir eczanede özel olarak hazırlatarak veriyordum. Avrupa ve Amerika’da bizden çok daha önce önemi anlaşılmış ve ilaçları piyasaya verilmiştir. Türkiye de de benim çalışmamdan sonra 1995 yılında ilk Magnezyum ilacı piyasaya verilmiş ve kullanımı yaygınlaşmıştır.

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Neden magnezyum eksikliğine maruz kalıyoruz?

Eskiden günlük ihtiyacımız olan magnezyumu yediğimiz besinlerden rahatlıkla alıyorduk. Fizyoloji uzmanı Rune Eliasson endüstriyel çiftçilik nedeniyle yediğimiz besinlerdeki magnezyum oranının ciddi şekilde düştüğünü ifade ediyor. Eliasson, ABD’de yaptığı çalışmada 1914 ile 1992 yılları arasında bir elmanın besleyiciliğinin %82 oranında azaldığını söylüyor. Magnezyum eksikliğinin bir diğer nedeni de insanların beslenme şekillerini, beslenme alışkanlıklarını değiştiriyor olmaları. İnsanlar artık nadiren fasulye, balık, ceviz vb. gibi besleyici ürünler tüketiyorlar. Fastfood tüketim arttıkça, doğal beslenmeden uzaklaştıkça pek çok hastalık kaçınılmaz oluyor.

Bu Belirtiler Varsa Magnezyum Eksikliğiniz Olabilir!

Kas tutulması: Eğer bacaklarınızda yer alan kasların olduğu bölgelerde tutulmalar, kasılmalar, kramplar yaşıyorsanız, vücudunuz magnezyum eksikliğinden dolayı sizi uyarıyor olabilir. Uyumadan önce magnezyum içeren şeyler yemeyi veya içmeyi deneyin. Hem rahat uyursunuz hem de kasılma yaşamazsınız.

Astım: Yapılan araştırmalara göre kanınızdaki magnezyum oranı arttığında daha rahat nefes alındığı görüldü. Ünlü tıp dergisi The Lancet dergisinde yayımlanan makalelerde de vücuda giren magnezyum arttığında astım belirtilerinin gözle görülür şekilde azaldığı yazıldı.

3- Uyuşukluk: Uyuşukluğun en büyük nedeni magnezyum eksikliğidir. Vücudunuzda sık sık uyuşma hissediyorsanız magnezyum içeren besinler tüketmeniz önerilir.

4- Migren: Magnezyum eksikliği sebebiyle kaslarınızda gerilmelere neden olur ve bu da migrene dolaylı olarak sebep olabilir. Fazladan magnezyum takviyesinin ise bulantı ve ışığa karşı hassaslık gibi migren belirtilerini ortadan kaldırdığı biliniyor.

5- Kabızlık: Bağırsaklarınızın görevlerini yerine getirebilmesi için magnezyuma ihtiyacı vardır. Magnezyum eksikliği kabızlığa neden olur. Magnezyum dışkıyı yumuşattığından eksikliği halinde kabız olmak olasıdır.

6- Kalp ritim bozukluğu: Magnezyum eksikliği nedeniyle kalp ritim bozuklukları görülebilir. Magnezyum, damarları koruduğundan eksikliği halinde bu tür rahatsızlıklar görülmesi olasıdır. Magnezyum uzun zamandır kalp krizinde kalpteki enfarktüs alanının genişlemesini önlemede serum içinde verilerek kullanılmaktadır.

7- Depresyon: Magnezyumun, beyninizin işlevselliği ve ruh halinizi direk olarak etkilediği biliniyor. Bazı uzmanlar günümüzdeki besleyici olmayan ve az magnezyum bulunan yiyeceklerin insanları depresyona soktuğunu iddia ediyor. 2015 yılında 8.800 kişinin yer aldığı bir araştırmada 65 yaşından küçük ve yeterince magnezyum içeren yiyecekler tüketmeyen bireylerin depresyona girme riskinin %22 daha fazla olduğu kanıtlandı. Yani Magnezyumun Anksiyolitik ve Antidepresan etkileri de olduğu bilinmektedir.

8- Uyku sorunu: Uyumakta güçlük çekiyor ve uyuyunca da en küçük seste uyanıyor musunuz? Bunun nedeni de magnezyum eksikliği olabilir. Daha iyi bir uyku için daha fazla magnezyum içeren yiyecekler tüketmeniz gerekiyor. ABD’de yapılan bir araştırmada magnezyum alımı yüksek olan bireylerin rahatça uykuya daldıkları kanıtlandı. Bazı klasik epilepsi ilaçları ile kontrol altına alınamayan epilepsi (Sara Hastalığı) nöbetlerinde serum içinde verilerek nöbeti kontrol altına almaya yardımcı olduğu yönünde de bilimsel çalışmalar var.

9- Tatlıya düşkünlük: Vücudunuzda yeterince magnezyum yoksa ve vücudunuz sizi uyarmaya çalışıyorsa, bunu şekerinizin düşmüş olabileceği yanılgısıyla karıştırmanız mümkün. ‘Tatlı krizim tuttu’ dediğiniz anlarda ceviz, fındık veya meyve yemeyi deneyin. Yanıldığınızı anlayacaksınız. Bu arada tatlıya düşkünlük şeker hastalığı belirtisi veya nedeni değildir. Magnezyumun şeker hastalığının tedavisinde de faydaları olduğu bilinmektedir.

10- Yüksek tansiyon: Yüksek tansiyon günümüzde hemen herkesin karşılaştığı yaygın bir sorun. Magnezyum, doğal bir kalsiyum kanal blokeri gibi davranarak tansiyonunuzu dengelemeye yardımcı olur. Britanya’da 2013 yılında yapılan bir tıbbi araştırma da, magnezyum alımının arttırılması halinde tansiyonun dengelendiği kanıtlandı. Çünkü Magnezyum eksikliğinin giderilmesi Sodyum – Potasyum pompasının işlevselliğini düzeltir. Yani tuz dengesini korur.

11- Eklem ağrıları: Bazıları, diğerlerinden daha fazla ve anormal bir şekilde eklem ağrısı çeker. Magnezyum alımını arttıran ve eskiden eklem ağrısı sorunu yaşayanlar, magnezyum alımından sonra eklem ağrılarının geçtiklerini veya en azında epey azaldığını belirtirler.

12- Kronik yorgunluk: Kronik yorgunluk sendromu olanlara doktorlar tarafından magnezyum içeren yiyecekler tüketmeleri tavsiye edilir. Brezilya’da yapılan bir bilimsel araştırmada fazladan Magnezyum tüketiminin koşucuların performansını arttırdığı ve yaşlılardaki yorgunluk hissini azalttığı görüldü.

13- Kalsiyum eksikliği: Magnezyum eksikliği aynı zamanda kalsiyum eksikliğine neden olur. Çünkü vücudun kalsiyumu emmesi için magnezyuma ihtiyacı vardır.

14- Kemik erimesi: Yıllarca kemik erimesi, yani osteoporoz tedavisinde sadece kalsiyum kullanıldı. Magnezyum da kalsiyum kadar osteoporoz tedavisinde etkili ve gerekli bir mineraldir. Fakat bu iki mineralin tek başına alınması bu minerallerin kemik içine girmesine yeterli değildir. D vitamini eksikliğinde bu iki mineral kemik dokusu içine giremez. Böylece tedavinin yeterli faydası olmaz. Eğer D vitamini eksikliği varsa bu da mutlaka giderilmelidir. Doğada gıdalarda bulunan D vitamini aktif değildir. Aktif olmadığından vücuda girdiğinde faydalı olmaz. Aktif hale gelebilmesi için güneş ışığına ihtiyaç vardır. Bu nedenle güneşli günlerde sık sık güneşlenmeli, yürüyüşler yapmalıyız.

Magnezyum alımını arttırma yolları:

Magnezyum takviyesi, doktorunuzun reçetesi ile eczanelerden temin edilebilir. Magnezyum klorür (Tadı acıdır ancak çok etkilidir), magnezyum sitrat (Kalp çarpıntınız varsa bunu kullanmak daha sağlıklıdır) ve magnezyum sülfat (Küvetinize döküp rahatlamak için idealdir) eczanelerde bulabileceğiniz takviyelerdendir.

Kadınların günde en fazla 280 mg, erkeklerin ise 350 mg magnezyum alımı yapması gerekir. Tabii ki önce doktorunuza danışmanız gerekiyor! Hamilelikte, sporcularda bu ihtiyaç günde 6oo mg. a kadar çıkar.

Peki Magnezyum Değerimizi Nasıl Ölçeriz? Fazla Magnezyum Alımı Zararlı Mıdır?

Fazladan magnezyum alımının yok denecek kadar az yan etkisi olduğundan ve zararsız olmasından dolayı, ekstra magnezyum tüketimi denemeye değerdir. Yapılan kan testlerinde Magnezyumun normal değerlerde olması vücutta magnezyumun normal olduğu anlamına gelmez. Asıl önemli olan kan değil dokulardaki eksikliğidir. Pratik ve günlük uygulamada dokuda Magnezyum analizi yapmak yaygın değil, ayrıca biyopsi gerektirdiği için uygulanabilir bir yöntem de değildir. Bu nedenle uzmanlar kanda seviye normal olsa da klinik belirtiler varsa Magnezyum mutlaka verin der. Fazla doz riski pek yoktur.

İşte Magnezyum Açısından Zengin Besinler: