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Lösemili çocuklar için yeni yıl kutlaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisi'nde tedavi gören lösemili çocuklar için yeni yıl partisi düzenlendi.

Lösemili çocuklar için yeni yıl kutlaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisi'nde tedavi gören lösemili çocuklar için yeni yıl partisi düzenlendi.

29 Aralık 2017 Cuma 16:39
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Lösemili çocuklar için yeni yıl kutlaması
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Hastanede tedavi gören yaklaşık 80 çocuk, erken yeni yıl partisinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneğince düzenlenen etkinlik kapsamında hastanenin toplantı salonu yılbaşı ağaçları, balonlar ve kağıtlarla süslendi. Palyaço ve cambazlar eşliğinde oyun oynayan ve dans eden lösemili çocuklar, daha sonra hep birlikte yeni yıl pastasını kesti.

Lösemili erkek çocuklara oyuncak araba, kız çocukları ise bebek hediye edildi.

Dernek Başkanı Burcu Keskin, AA muhabirine, çocuklara moral vermek, onlara keyifli dakikalar yaşatmak için bu tarz etkinlik düzenlediklerini aktardı.

Lösemi hastası çocukların aileleriyle mutlu bir gün geçirdiğini dile getiren Keskin, şöyle konuştu:

"Lösemili çocuklarımızın morale çok ihtiyacı var. Onları neşelendirmek, eğlendirmek için erken yılbaşı kutlaması yaptık. Etkinlik sonunda çocuklarımıza Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen hediyeleri dağıttık. Çocuklarımızın mutluluğu iyileşmelerinde önemli rol oynadığı için hastanede yatarak tedavi görmelerine rağmen sosyal hayattan kopmamaları için bundan sonra da çeşitli etkinlikler yapacağız."

Lösemili çocuklar ise eğlence programı ve hediyeler için teşekkür etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Samsun Mutluluğun Kanatları DerneğiLösemili çocuklar
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