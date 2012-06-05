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Lens kullananlar için riskli mevsim

Lensle havuza, denize girmek veya filtresiz lensle güneşe çıkmak ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.

Lens kullananlar için riskli mevsim

Lensle havuza, denize girmek veya filtresiz lensle güneşe çıkmak ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.

05 Haziran 2012 Salı 09:33
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Lens kullananlar için riskli mevsim
İSTANBUL - Lensle havuza, denize girmek veya filtresiz lensle güneşe çıkmak ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Göz travmaları, enfeksiyonlar, göz kuruluğu, kornea hastalıkları bunlardan bazıları.
Kontakt lensler, görme bozukluklarının düzeltilmesinde, göz renginin değiştirilmesinde ya da kornea hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Günlük hayatta gözlüğün yerini alıp, rahat bir görüş sağlayan kontakt lensler aynı zamanda kullanıcıya büyük sorumluluklar da yüklüyor. Çünkü lenslerin hatalı kullanımı gözde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Özellikle yaz aylarında lenslerle havuza ve denize girmek riski artırıyor.
Göz Hastalıkları Doktoru Ersin Kutluçınar, lens kullanımıyla ilgili en önemli noktalardan birinin hijyen olduğunu söylüyor: “Kontakt lensler takılmadan önce mutlaka eller yıkanmalı, nemli bırakmayan bir havluyla kurulanmalı. Lens kutuları her solüsyonla birlikte yenilenmesine rağmen yine de kontakt lens kutularının temizliğine çok dikkat edilmeli, ara sıra kaynar sudan geçirerek tozlanan kutular yıkanmalıdır. Deterjan, alkol, sabun gibi temizleyiciler kullanılmamalı. Lensler mutlaka özel solüsyonları ile her kullanımdan sonra sterilize edilmeli, eğer uzun süre kullanılmayacaklarsa, saklanmamalı atılmalıdır. Bazı solüsyonlardaki maddeler alerji yapabilir, bu yüzden doktorlar tarafından önerilen solüsyonların kullanılması gerekir. Musluk suyu lensler için hijyenik değildir, içindeki ağır metaller ve klor, lensin yapısını bozar ve lens üzerinden çıkartılamaz. Ayrıca kontakt lensler planlı değiştirilmelidir çünkü lens üzerinde biriken lipid ve proteinler, gözde kuruma, bulanık görme ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.”
YÜZÜCÜ GÖZLÜĞÜ İLE YÜZÜN!  
Kontakt lenslerin, sudaki çeşitli kimyasal maddeleri ve kirliliği absorbe edebileceğini belirten Dr. Kutluçınar, “Kontakt lenslerin yüzücü gözlüğü olmadan kullanılmasını önermiyoruz. Havuzlardaki klor ve mikrobik olaylar gözde çeşitli enfeksiyonlara yol açabileceği gibi kontakt lensler tarafından emilerek lense de zarar verebilir. Ayrıca su altında gözler açılırsa lensler gözden çıkabilir. Yüzerken kontakt lens ile yüzücü gözlüklerini birlikte kullanarak görme sorunu çözülebilir” diyor.
LENS TAKARKEN GÜNEŞ IŞINLARINA DİKKAT 
Dr. Ersin Kutluçınar, havuz ve deniz kenarlarında gözlük kullanmak istemeyenlerin lensi tercih ettiğini belirterek şu uyarıda bulunuyor: “Direkt lens üzerine UV filtresi olan güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Kontakt lens kullanıcıları yaz aylarında gözlerinde kuruluk, alerji ve kızarma hissederlerse bu durumu doktorlarına bildirmelidir. Lensler, göz hekimi kontrolünde uygulandığı takdirde oldukça güvenlidir.”


Son Güncelleme: 05.06.2012 01:34
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