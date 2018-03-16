La Roche Posay ile Mükemmel Bir Cilde Kavuşun

Yılların verdiği deneyim ile mükemmel cilt bakım ürünleri üreten La Roche Posay , dermokozmetik kategorisinde hizmet veriyor. Tedavi destekleyici özelliğe sahip ürünler geliştiren ünlü marka, aynı zamanda her türlü cilt için ideal ürünler hazırlıyor. Örneğin La Roche Posay Effaclar serisi ile yağlı ciltlerde oluşan sivilce ve siyah nokta gibi sorunlardan kurtulabilir, çok daha temiz bir cilde kavuşabilirsiniz. Temizleme jeli, tonik, bakım kremi ve nemlendirici gibi farklı ürün grupları neticesinde cildinizin tüm ihtiyacını karşılayan marka, bu sayede adım adım cilt bakımı yapmanıza da imkan tanıyor. Cildinizi temizleyebilir ardından tonikleyebilir ve isteğe göre bakım kremi ya da nemlendirici ile nemlendirebilirsiniz.

La Roche Posay ile Cildinizin Her İhtiyacını Karşılayın

İçerisinde bulunduğu mucizevi termal su ile ürünlerinde bakım desteğini üst seviyeye çıkaran La Roche Posay, aynı zamanda farklı kategorilerde ürünler hazırlıyor. Firmanın geliştirdiği kremler arasında sadece yağlı ciltlere özel olanlar değil aynı zamanda kuru, hassas ve sorunlu gibi ciltlere özel ürünler de bulunuyor. Ayrıca güneş kremi ve parlak cilt tipi için özel olarak geliştirilen formüllerde ürünler de kategoriler arasında yer alıyor.