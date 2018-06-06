L Carnitine Doğal Yağ Yakıcı

Yağ yakımını desteklemesiyle bilinen L Carnitine , aslına bakılırsa insan vücudunda bulunan bir tür aminoasit olarak değerlendiriliyor. L Karnitin yağ yakıcı özelliğinin yanı sıra, aynı zamanda performansın arttırılmasına da yardımcı oluyor. Özellikle fazla kiloya sahip kişiler tarafından sıklıkla kullanılan maddenin ilk keşfi, 1980’li yıllara dayanıyor. Eski tarihlerde keşfedilen ancak zamanla bilinirliğini yitiren madde, yakın geçmişte tekrardan popüler olmuş durumda. Nitekim günümüzde de L Carnitine kullanımı son derece yaygındır. Düzenli spor yapan bireyler tarafından sıklıkla tercih edilen karnitin, yağ yakımını hızlandırdığı gibi aynı zamanda kas kütlesini arttırmaya da yardımcı oluyor. Çoklu kullanım faydaları bulunan maddenin gıda takviyesi olarak kullanılabilir olması ise çok daha etkili bir deneyimin elde edilmesine yardımcı oluyor.

Eğer düzenli bir şekilde spor yapmanıza rağmen vücudunuzda bulunan fazla yağdan bir türlü kurtulamıyorsanız karnitin kullanmayı deneyebilirsiniz. Gıda takviyesi olarak kullanabileceğiniz tabletler olarak L Carnitine geliştiren Nutraxin, ideal tablet kullanımına erişmenizi sağlıyor. Üstelik karnitin fiyatı bütçe dostudur. Yaygın bir şekilde kullanılan madde, edindiği popülerlik neticesinde pahalı olarak karşılanmıyor. Nitekim bu konuda ekonomik çözümler sunmayı ihmal etmeyen Nutraxin, diğer gıda takviyelerinde olduğu gibi karnitin açısından da kullanıcı dostu fiyat eşiği sunuyor. Bütçenizi aşmadan karnitin satın alabilir, üstelik düzenli kullanım için çoklu satın alımlar gerçekleştirebilirsiniz.

L Carnitine Kullanarak Zayıflamak

Öncelikle spor yapılmadan zayıflamanın çok zor olduğu bilinmelidir. Düzenli bir diyet programı, sizi zayıflama yoluna sokabilir ancak spor yaparak kilo vermeniz, çok daha sağlıklı bir vücuda sahip olmanızı mümkün hale getirir. Bu aşamada kullanacağınız gıda takviyeleri ise tahmin edebileceğiniz üzere düzenli beslenme ve spor ile faydalı hale geliyor. Bu duruma örnek teşkil eden karnitin, tek başına tam olarak etki göstermese de spor yaparak kullanıldığında mükemmel sonuçlar oluşturuyor. L Karnitin zayıflatır mı sorusunun cevabı evet olarak karşılanabilir. Fakat yağ yakımını hızlandıracak spor faaliyetlerine katılmanız gerekiyor.

Sporcu performansını arttırmasıyla daha rahat hareket etmenizi destekleyen karnitin, bu sayede spordan alacağınız faydaları da bir nebze olsun arttırıyor. Özellikle yoğun tempoda çalışarak spor programınızı genişletmek istiyorsanız yine karnitin kullanımına başlayabilirsiniz. Tabi bu noktada güvenilir ve size fayda sağlayacak kalitede üretilen ürünlere yönelmeniz gerekiyor. Nutraxin L Carnitin, bu konuda mükemmel bir iş çıkarıyor. Hızlıca incelmenizi destekleyen ürün, şeker, soya, tuz, maya, mısır ve süt ürünleri gibi alerjenler içermiyor. Ayrıca tatlandırıcı ve sentetik maddelerden uzak olan ürün, koruyucuya sahip değildir. Bu çerçevede düzenli kullanıma uygun olan ürünü günde 2’şer kez 1 tablet olmak üzere kullanabilirsiniz.

Motivasyonu Devam Ettirmeyi Sağlıyor