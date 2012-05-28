Kürtaj yasaklanmalı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, AA muhabirine, kürtajın cezalandırılması gerektiğini ifade ederek, kürtajın Türkiye'de tartışılıyor olmasının önemli olduğunu söyledi.



Kürtajın kötü bir şey olduğunu, hukuk açısından da kabul edilemez olduğunu söyleyebileceğine dikkati çeken Üstün, şöyle konuştu:

''Kürtaj, bir insanlık suçudur. Kürtaj ile doğacak çocuğun yaşam hakkı elinden alınmaktadır. Belirli bir aydan sonra hayatın başladığını kabul etmek, büyük bir yanılgıdır. Artık, bu yanılgının toplum genelinde giderilmesi gerekmektedir. Toplumumuzun da yavaş yavaş bu yanılgıdan kurtulduğunu görüyoruz. Yeni Ceza Hukuku mantığı da bu şekilde gelişmekte olup, anne karnında hayatını devam ettiren çocuğun maddi manevi varlığına karşı yapılan saldırılar cezalandırılmalıdır. Kürtaj olayı, çok çeşitli açılardan yorumlanabilmektedir. Tüm bunların dışında çocuğu taşıyan annenin de hayatı tehlikeye girmektedir. Bu nedenle de kürtaja cevaz verilmemelidir.''