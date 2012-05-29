Kürtaj aile planlaması yöntemi değildir

TBMM - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kürtaj ve sezaryenle doğum konusunda gündemdeki tartışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. TBMM kulisinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Akdağ, ''Sezaryen de kürtaj da tıbbi gereklilik olmadıkça asla başvurulmaması gereken bir yöntem. Bugün basındaki bazı tartışmalara bakıyorum; hep kadının hakkından bahsediliyor. Halbuki bebeğin de hakkı var. Tabii ki kadın kendi vücuduyla ilgili belli haklara sahiptir; sahip olmalıdır ama ortada bir canlıdan bahsediyoruz. Onun için 'kadının hakkıdır' diyerek böyle bir tartışmaya girmek çok yanlış. Tabii ki tıbbi gereklilikleri bütün bu tartışmaların dışında tutuyoruz'' diye konuştu.



Bakan Akdağ, bir gazetecinin bebeğin down sendromlu olması durumunu örnek göstermesi üzerine, ''Down sendromlu olsa da o bebek sonuçta bir canlıdır. İş, tıbbi gerekliliklerin dışına taştığı zaman, ortada bir canlının hakkından bahsediyoruz'' dedi.

Sağlık Bakanı Akdağ, kürtaj işlemini şöyle anlattı:

''Kürtaj, bir kadının rahmini kazıyorsunuz; oradan bebeği alıyorsunuz. Bir dünya da komplikasyonu var. Bugün maalesef bir arkadaşımız, 'doğum kontrol yöntemlerinden biri de kürtajdır' diye yazmış. Bunlar o kadar bilim dışı şeyler ki. Kürtaj kesinlikle bir üreme sağlığı tedbiri ya da bir aile planlaması yöntemi değildir. Bilimsel olarak hiç kimsenin bu hususta bir tereddütü bile yok. Bir ülkede eğer 100 hamile kadından 10'u, 7'si, 8'i kürtajla bebeğini aldırıyorsa bu üreme sağlığı tedbiri ya da bir aile planlaması yöntemi gibi kullanılıyor demektir. Üreme sağlığı tanımına da asla uymayan bir iştir.''

''Raporu Bakanlar Kurulu'na götüreceğiz''

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''kürtajın yasaklanması gündemde mi?'' sorusuna, ''Bir rapor hazırlıyoruz; o raporu tartışacağız'' karşılığı verdi. Akdağ, ''O raporda 10 hafta kriterini de dikkate alacak bir çalışmanız var mı?'' sorusu üzerine ise, ''O konuları da tartışacağız. Hazırlanacak raporu ben kendi başıma kararlaştıracak değilim. Bakanlar Kurulu'na götüreceğiz'' dedi.