Kurban Bayramında Et Tüketimine Dikkat!

Hepinize sağlıklı mutlu bayramlar dileyerek bu haftanın en önemli yazısına başlıyoruz. Kurban bayramında et tüketimimiz artıyor, sofralarımız genişliyor. Elbette uzun süredir görmediğimiz akrabalarımızla bir araya gelince ikramlarımız her zamankinden daha cömert olacaktır. Peki Kurban Eti’nin kesilmesinden soframıza gelene kadar olan sağlık koşulları ve pişirme yöntemleri hakkında neler biliyoruz? Bu hafta Sağlık Notlarında Avrasya Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Sedat Işık ve Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel sağlıklı bir kurban etinde bulunması gereken tüm hususları ayrıntılarıyla anlatıyor. Bayramı ortalama 2 kilo fazla ile kapatmak istemiyorsanız yazımızı dikkatle okumanızı öneriyorum. Bizi Instagram ve Twitter hesamızdan takip etmeyi unutmayın. Sevdiklerinizle sağlıklı nice mutlu bayramlar diliyorum.

Kurban Etlerinin Kesiminden Pişirilmesine Kadar Sağlığımız için Ne Tür Önlemler Almalıyız?

Kurban Bayramı dolayısıyla kırmızı et tüketimimiz artıyor. Özellikle kronik hastalığı olan kişiler çok daha fazla dikkat etmelidir. Sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, porsiyon kontrolüne, besin gruplarının dengeli alımına özen gösterilmelidir.

Kesim alanlarının ve aletlerinin temiz ve güvenilir olması önemli bir husustur. Kesim yapılacak alanların hijyen koşullarına sahip olduğundan emin olmak gerekir.

Kırmızı et iyi kalitede protein içermektedir. Aynı zamanda demir, çinko, fosfor, B12 ve A vitaminleri bakımından zengin bir besindir.

Gün içinde toplam tüketilmesi gereken protein miktarı kişiye göre değişiklik göstermekle birlikte hayvansal kaynaklı proteinlerin doymuş yağ ve kolesterol içerikleri fazla olduğundan, tüketim miktarlarına dikkat etmeliyiz.

Kanserojen Maddelerin Oluşmaması İçin Sağlıklı Pişirme Yöntemi Şart!

Etlerin yağda kavrulması veya kızartılması, besin öğesi kayıplarının artmasına yol açabilmektedir. Buna bağlı olarak etlerin buğulama, ızgara veya haşlama şeklinde pişirilip, tüketilmesi sağlık açısından daha yararlıdır. Özellikle ızgarada pişirilecekse, etin ateşe direkt temas etmediğinden emin olunuz.

Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede, hem de sindirimde zorluk yaratır. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olmaması için etin 24 saat dinlendikten sonra tüketilmesi gerekmektedir. Özellikle mide rahatsızlığı olan bireyler bu şekilde daha rahat edeceklerdir.

Kesilen et hemen tüketilmeyecekse saklama koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Aksi halde besin öğesi kayıpları oluşabilmektedir.

Etler büyük parçalar şeklinde değil ancak kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılıp, tek pişirimlik miktarlara bölünüp, buzdolabı poşetlerine koyularak buzdolaplarının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır.

Pişirmek için buzluktan çıkartılan etler, yine buzdolabının alt raflarına indirilerek çözdürülmeli ve kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır.

Kurban Bayramında etle birlikte sebze yemekleri, tahıllar, salata, meyve, yoğurt, ayran, cacık vb. ile servis ederek besin çeşitliliği sağlamanız daha yararlı olacaktır. Etin sebzelerle birlikte pişirilmesi veya etlerin yanında C vitamini bakımından zengin sebze veya salata tüketilmesi demir emilimini arttırır.

Et kullanılarak yapılan sebze ya da baklagil yemeklerine yağ ilave edilmemelidir. Etin kendi yağı ile pişmesi önemlidir. Özellikle Kurban Bayramının geleneksel yemeği haline gelen kavurmanın içine tereyağı veya kuyruk iç yağı eklemeden, kendi suyunda pişirme yapılmalıdır.

Günlük en az 8 bardak su tüketimine dikkat edin! Özellikle çay ve kahve tüketiminin arttığı bu günlerde su içmeyi lütfen unutmayın. Bu içecekler diüretik, yani vücuttan su atımına sebep olduklarından her 1 bardak çay veya kahve için 1 bardak su içmek gerekmektedir.

Kalp Hastalığı, Çarpıntı Ve Tansiyonu Olan Kişiler Çay ve Kahve Tüketimine Dikkat Etmeli

Sabah mutlaka güne kahvaltı ederek başlanmalı ve en önemli öğün olan kahvaltının hafif ve her grup besin öğesini içerir nitelikte olmalıdır. Eğer gün içerisinde et tüketimi olacak ise bayram boyunca sabahları yumurta tüketimini aza indirebilir veya bayram boyunca birkaç gün tüketmeyebilirsiniz.

Bayram Süresince Fiziksel Aktivite Şart!

Özellikle bağırsak hareketlerinin düzenlenmesi için gün içerisinde 30 dakika tempolu yürüyüşler yapmakta fayda var.