Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94353
ALTIN
141.251
DOLAR
3.5580
STERLIN
4.6130
EURO
3.8955
'Astronotlar için egzersiz kıyafeti'ne uluslararası ödül
'Astronotlar için egzersiz kıyafeti'ne uluslararası...
Küçük Emir Ege ilik nakli bekliyor
Küçük Emir Ege ilik nakli...
Aziz Yıldırım hakkında soruşturma
Aziz Yıldırım hakkında soruşturma
Şampiyonlar Ligi'nde Madrid derbisini Çakır yönetecek
Şampiyonlar Ligi'nde Madrid derbisini Çakır...
Sanat aslında zor zamanlar içindir
Sanat aslında zor zamanlar içindir

Küçük Emir Ege ilik nakli bekliyor

Bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan "ağır kombine immün yetmezliği" teşhisi konulan 1 yaşındaki Emir Ege Alaydın, hayata tutunmak için ilik nakli bekliyor.

Küçük Emir Ege ilik nakli bekliyor

Bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan "ağır kombine immün yetmezliği" teşhisi konulan 1 yaşındaki Emir Ege Alaydın, hayata tutunmak için ilik nakli bekliyor.

08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:16
14 Okunma
Küçük Emir Ege ilik nakli bekliyor

ANKARA

Bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan "ağır kombine immün yetmezliği" teşhisi konulan 1 yaşındaki Emir Ege Alaydın, hayata tutunmak için uygun ilik bekliyor.

Kusma, ateş ve ishal şikayetleri ile 7 aylıkken doktora götürülen Emir Ege'ye "ağır kombine immün yetmezliği" teşhisi konuldu.

Bağışıklık sistemi çöken ve vücudu enfeksiyonlara karşı direncini kaybeden Emir Ege'nin tedavi için kök hücre nakli olması gerekiyor.

Emir Ege'ye annesi, babası ve 7 yaşındaki kardeşinden yapılan ilik nakli denemeleri de başarısız oldu.

Tüm taramalara rağmen uygun ilik bulunamayan küçük Emir Ege'nin hastalığında son evreye gelindiği öğrenildi. Alaydın ailesi İstanbul'da bir hastaneye sevk edilen ve kemoterapi uygulanan Emir Ege'ye uygun ilik için gönüllülerden destek bekliyor.

"İstediğimiz tek şey sadece üç tüp kan"

Emir Ege'nin 7 aylık olana kadar hiçbir sorunu bulunmadığını ifade eden baba Yiğit Alaydın, yedinci aydan itibaren bebeğin ateşinin hiç düşmemesi nedeniyle başvurdukları hastanede yapılan testler sonucu, iliğinde bir zayıflama görüldüğünü ve bundan sonra hastalık sürecinin başladığını ifade etti.

Emir Ege ve aynı durumdaki diğer çocuklar için bir kampanya başlattıklarını söyleyen Alaydın, "Kampanyanın tüm Türkiye'ye yayılmasını diliyoruz. Bizim istediğimiz tek şey sadece üç tüp kan verip, kök hücre bağışında bulunulması. Emir Ege'nin şu an ilik nakli olması gerekiyor. Emir Egeleri yaşatmak için sadece üç tüp kan bağışında bulunun. 5 dakikanızı ayırarak bir çocuğu yeniden hayata kavuşturabilirsiniz" diye konuştu. Yiğit Alaydın, Kızılay aracılığıyla bu bağışların yapılabileceğini hatırlattı.

Emir Ege'nin annesi Sevgi Alaydın da gönüllülerden yardım istedi. Alaydın, "Emir'in hayata tutunması için bağışçıların desteğine ihtiyacımız var. Halkımızdan Emir'e sahip çıkmasını istiyoruz. Her çocuk gibi Emir'in de koşup oynamaya hakkı var. Acilen ilik nakline ihtiyacı var ama uygun verici yok. Emir için sadece 5 dakikanızı ayırarak onun hayata tutunmasına yardımcı olabilirsiniz" dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Emir EgeIlik Nakli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tanısı konulup tedavi edilemiyor!
Tanısı konulup tedavi edilemiyor!
Detox çıtırı ile yaza form da girmeye hazır mısınız?
Detox çıtırı ile yaza form da girmeye hazır mısınız?
'Çocukların yüzde 20'si fazla kilolu ya da obez'
'Çocukların yüzde 20'si fazla kilolu ya da obez'
Probiyotik İle Zayıflama
Probiyotik İle Zayıflama
Güzelleşeyim derken, bakın ne hale geldi
Güzelleşeyim derken, bakın ne hale geldi
'Kalp yetersizliğinin görülme oranı arttı'
'Kalp yetersizliğinin görülme oranı arttı'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ