Küçük Emir Ege ilik nakli bekliyor

ANKARA

Bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan "ağır kombine immün yetmezliği" teşhisi konulan 1 yaşındaki Emir Ege Alaydın, hayata tutunmak için uygun ilik bekliyor.

Kusma, ateş ve ishal şikayetleri ile 7 aylıkken doktora götürülen Emir Ege'ye "ağır kombine immün yetmezliği" teşhisi konuldu.

Bağışıklık sistemi çöken ve vücudu enfeksiyonlara karşı direncini kaybeden Emir Ege'nin tedavi için kök hücre nakli olması gerekiyor.

Emir Ege'ye annesi, babası ve 7 yaşındaki kardeşinden yapılan ilik nakli denemeleri de başarısız oldu.

Tüm taramalara rağmen uygun ilik bulunamayan küçük Emir Ege'nin hastalığında son evreye gelindiği öğrenildi. Alaydın ailesi İstanbul'da bir hastaneye sevk edilen ve kemoterapi uygulanan Emir Ege'ye uygun ilik için gönüllülerden destek bekliyor.

"İstediğimiz tek şey sadece üç tüp kan"

Emir Ege'nin 7 aylık olana kadar hiçbir sorunu bulunmadığını ifade eden baba Yiğit Alaydın, yedinci aydan itibaren bebeğin ateşinin hiç düşmemesi nedeniyle başvurdukları hastanede yapılan testler sonucu, iliğinde bir zayıflama görüldüğünü ve bundan sonra hastalık sürecinin başladığını ifade etti.

Emir Ege ve aynı durumdaki diğer çocuklar için bir kampanya başlattıklarını söyleyen Alaydın, "Kampanyanın tüm Türkiye'ye yayılmasını diliyoruz. Bizim istediğimiz tek şey sadece üç tüp kan verip, kök hücre bağışında bulunulması. Emir Ege'nin şu an ilik nakli olması gerekiyor. Emir Egeleri yaşatmak için sadece üç tüp kan bağışında bulunun. 5 dakikanızı ayırarak bir çocuğu yeniden hayata kavuşturabilirsiniz" diye konuştu. Yiğit Alaydın, Kızılay aracılığıyla bu bağışların yapılabileceğini hatırlattı.

Emir Ege'nin annesi Sevgi Alaydın da gönüllülerden yardım istedi. Alaydın, "Emir'in hayata tutunması için bağışçıların desteğine ihtiyacımız var. Halkımızdan Emir'e sahip çıkmasını istiyoruz. Her çocuk gibi Emir'in de koşup oynamaya hakkı var. Acilen ilik nakline ihtiyacı var ama uygun verici yok. Emir için sadece 5 dakikanızı ayırarak onun hayata tutunmasına yardımcı olabilirsiniz" dedi.