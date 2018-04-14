Kronikleşen Sinüzite Dikkat! 



Sinüzit Oluşumunu Etkileyen En Önemli Faktörler Nelerdir?

Bağışıklık sistemi ve buna bağlı sık üst solunum yolu enfeksiyonları, burun ve sinüs anatomisi (burun kemiği veya kıkırdağının eğri olması burun eti büyüklüğü veya sinüs kanallarının kapalı olması, burun ve sinüs tümörleri), özellikle çocuklarda geniz eti büyüklüğü, nezle ve kirli hava sayılabilir.

Sinüzit belirtileri nelerdir?

Bir haftadan fazla devam eden nezlelerin büyük çoğunluğu sinüzit göstergesidir.

Erişkinlerde burun tıkanıklığı, sarı-yeşil burun ve geniz akıntısı, yüz-diş-göz ağrısı ve öksürük en çok gözlemlenen belirtileridir.

Çocuklarda huzursuzluk, inatçı öksürük ve geniz akıntısına bağlı kusma olabilir.

Tüm yaş gruplarında kısmen daha az rastlanan belirtiler; ateş, yorgunluk, ağız kokusu, koku alma duyusunda azalma, boğaz ağrısı, bazen ses kısıklığıdır.

Rahatsızlığın devamı sırasında ortaya çıkan alın ve gözde ağrılı şişlikler, çift görme ve genel durum bozukluğu da sinüzit belirtileri arasında yer alır.

Sinüzit Tedavisinde Neler Etkilidir?

Soğuk algınlığı, nezle durumunun 10 günden uzun sürmesi halinde mutlaka doktora başvurulmalıdır. Sinüzit pek çok kişinin sandığı gibi tedavisi mümkün olmayan bir hastalık değildir. Özellikle kronik sinüzitlerde en önemli konu sinüzite neden olan ana nedenin ortadan kaldırılmasıdır. Akut sinüzitlerde ilaç tedavisi üç haftaya kadar çıkabilen antibiyotik, burun damlaları ve alerji önleyici ilaçlarla yapılır. Ancak hava yollarını tıkayan burun eti büyümesi, burun kemiği ve kıkırdağında eğrilik, alerji gibi nedenler varsa tedavi sonrasında bu nedenlerin ortadan kaldırılması sinüzitin kronik bir hastalık halini almasını önleyecektir.

12 Haftadan Uzun Süren Şikayetlerin Sebebi Kronik Sinüzit Olabilir!

Boğaz ağrınız varsa,

Burnunuzda kuruma ve kabuklanma oluyorsa,

Ağız ve diş sağlığınıza dikkat ettiğiniz halde ağız kokusu problemi yaşıyorsanız,

Geceleri horluyorsanız,

Burun tıkanıklığınız varsa,

Koku alamıyorsanız,

Son dönemlerde sürekli yorgunsanız,

Kuru öksürüyorsanız,

Sesiniz değişmeye başladıysa,

Geniz akıntınız varsa,

Boğazınızda batma gibi bir rahatsızlık hissi oluşuyorsa,

Üç haftadan uzun süren üst solunum yolu şikayetlerinizde doktora görünmeniz önerilir.

Hastanın şikayetleri ve muayene bulgularına göre sinüzit düşünülse bile kesin teşhis radyolojik olarak çekilen filmlerle konur. Özellikle tedaviye cevap vermeyen veya ameliyat düşünülen hastalarda mutlaka bilgisayarlı tomografi çekilmelidir.

Ameliyat gerektiren kriterler nelerdir?

Hastanın kronikleşmiş bir sinüziti varsa ve tomografi ile bu tespit edilirse, polip, konka hipertrofisi gibi sinüsleri tıkayan mekanik sebepler ve sinüslerde ileri derecede enfeksiyon varsa cerrahi kararı verilir. Cerrahide öncelikli amaç; sinüslerdeki iltihabı temizlemekten ziyade, sinüzite yol açan engelleri ortadan kaldırmak ve sinüslerin havalanmasını sağlamaktır. Sinüslerin içerisindeki iltihabi oluşumlar temizlenebilir. Endoskopik sinüs cerrahisi ile günlük yaşamlarına dönerler.