Krill yağı nedir? Krill yağı ne işe yarar?

Deniz canlıları omega3 yönünden genellikle çok zengin olmaktadır. Ancak okyanus sularındaki canlılar ile çiftlik arasında yetiştirilen canlılar arsında çok büyük fark bulunmaktadır. Krill yağıda okyanus da yaşayan yani büyük denizdeki krill canlılarından elde edilen yağlar olduğu bilinmelidir. İçerisinde 3 katı daha fazla omega-3 barındırması da dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu omega-3 yağının bilinen ve bilinmeyen birçok faydası bulunmaktadır. İnsanlar için beden sağlığı çok önemli olduğundan krill yağı kullanımının sağlanmasına önem verilmelidir. Bu yağı kullanmaya başladığınız an kendinizde çok olumlu şekilde değişiklikler fark etmeye başlayacaksınız. Çünkü gerekli olan omega3’ü fazlası ile almış olursunuz. Sürekli omega3 desteği alan kişilerin kalp sağlığı çok iyi olduğu görülmektedir. Bu da yıllardan beri böyle devam etmektedir.

Krill yağının faydaları nelerdir?

Omega-3 yağının pek çok faydası bulunmaktadır. Doğal krill yağı kullananların yorumları ve yapılan gözlemler neticesinde faydalarını sıralamak gerekirse:

Sindirim ve bağışıklık sistemini güçlendirerek sağlıklı bir yaşam sunmaktadır.

Her yaştan insan için uygun olduğu ve faydalı olduğu da bilinmelidir.

Unutkanlık sorunu ile çok sık karşılaşan insanlar mutlaka omega-3 desteğini ihmal etmemelidir.

Genellikle krill yağı olarak bilinse de bazı insanlar krill oil olarak da duymaktadır. Arada bir fark var mı yok mu bu çok sık sorgulanmaktadır. Ancak kril oil zaten yağı anlamına gelmektedir. Eczaneye gittiğiniz zaman size kapsül olarak sunulmaktadır. Krill oil insan vücudu için birçok fayda sağlar. Fakat bazı kişiler için yan etki oluşturabilir. Hamile kadınların, kalp ve tansiyon rahatsızlığı olan kişilerin kullanmadan önce mutlaka bir uzman doktora danışması gerekmektedir. Çünkü bazı insanlara yarar yerine zarar verebilme ihtimalide olduğu unutulmamalıdır.

Krill yağı unutkanlığı azaltır mı?