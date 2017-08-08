Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109639
ALTIN
142.869
DOLAR
3.5323
STERLİN
4.5883
EURO
4.1500
Açıkhava konseri gibi Belediye Festivali
Açıkhava konseri gibi Belediye Festivali
Fikret Dedeoğlu hiç susmasın 
Fikret Dedeoğlu hiç susmasın 
"Ben CHP için yürümedim"
"Ben CHP için yürümedim"
Sıcaklar hayvanları da çarpıyor
Sıcaklar hayvanları da çarpıyor
Bir erkeğin "Kan Kırmızı"sı
Bir erkeğin "Kan Kırmızı"sı

Krill yağı nedir? Krill yağı ne işe yarar?

Krill yağını ilk defa duyan kişiler hemen bir araştırma yapmaya başlamaktadır. Ancak bu araştırmalarda doğru sonuca ulaşılması için insanların yorumlarına da göz atılması gerekmektedir.

Krill yağı nedir? Krill yağı ne işe yarar?

Krill yağını ilk defa duyan kişiler hemen bir araştırma yapmaya başlamaktadır. Ancak bu araştırmalarda doğru sonuca ulaşılması için insanların yorumlarına da göz atılması gerekmektedir.

08 Ağustos 2017 Salı 23:20
0 Okunma
Krill yağı nedir? Krill yağı ne işe yarar?

Deniz canlıları omega3 yönünden genellikle çok zengin olmaktadır. Ancak okyanus sularındaki canlılar ile çiftlik arasında yetiştirilen canlılar arsında çok büyük fark bulunmaktadır. Krill yağıda okyanus da yaşayan yani büyük denizdeki krill canlılarından elde edilen yağlar olduğu bilinmelidir. İçerisinde 3 katı daha fazla omega-3 barındırması da dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu omega-3 yağının bilinen ve bilinmeyen birçok faydası bulunmaktadır. İnsanlar için beden sağlığı çok önemli olduğundan krill yağı kullanımının sağlanmasına önem verilmelidir. Bu yağı kullanmaya başladığınız an kendinizde çok olumlu şekilde değişiklikler fark etmeye başlayacaksınız. Çünkü gerekli olan omega3’ü fazlası ile almış olursunuz. Sürekli omega3 desteği alan kişilerin kalp sağlığı çok iyi olduğu görülmektedir. Bu da yıllardan beri böyle devam etmektedir.

Krill yağının faydaları nelerdir?

Omega-3 yağının pek çok faydası bulunmaktadır. Doğal krill yağı kullananların yorumları ve yapılan gözlemler neticesinde faydalarını sıralamak gerekirse:

  • Sindirim ve bağışıklık sistemini güçlendirerek sağlıklı bir yaşam sunmaktadır.
  • Her yaştan insan için uygun olduğu ve faydalı olduğu da bilinmelidir.
  • Unutkanlık sorunu ile çok sık karşılaşan insanlar mutlaka omega-3 desteğini ihmal etmemelidir.

Genellikle krill yağı olarak bilinse de bazı insanlar krill oil olarak da duymaktadır. Arada bir fark var mı yok mu bu çok sık sorgulanmaktadır. Ancak kril oil zaten yağı anlamına gelmektedir. Eczaneye gittiğiniz zaman size kapsül olarak sunulmaktadır. Krill oil insan vücudu için birçok fayda sağlar. Fakat bazı kişiler için yan etki oluşturabilir. Hamile kadınların, kalp ve tansiyon rahatsızlığı olan kişilerin kullanmadan önce mutlaka bir uzman doktora danışması gerekmektedir. Çünkü bazı insanlara yarar yerine zarar verebilme ihtimalide olduğu unutulmamalıdır.

Krill yağı unutkanlığı azaltır mı?

Birçok kişi krill yağı nedir diye araştırdığında vücut için faydalarını görmektedir. Bu doğal omega 3 yağının başka faydaları da bulunmaktadır. Krill yağı kullanan kişilerin genellikle daha sağlam bağışıklık sitemi olmaktadır. Virüsler ile en iyi şekilde başa çıkma yollarından biriside doğru şekilde omega-3 kullanımının sağlanmasıdır. Unutkanlık her insan için çok zor ve kötü durumdur. Gerek iş hayatında gerekse eğitim hayatında unutkanlık kişileri başarısızlıklara sürüklediği için çok önemli bir konu durumundadır. Öğrenciler özellikle balık yağlarına çok önem vererek kullanmaktadır. Özellikle de sınav zamanlarında hafızaya çok destek sağlayarak, daha güçlü bir hafıza sağlamaktadır. Her insan için beyin ve hafıza çok önemlidir. Çünkü tüm gün beynin çalışması gerekmektedir. Yeterli besini alamadığı zaman ise yorgunluk ve unutkanlığa neden olmaktadır. Bu bakımdan destekleyici ve yardımcı ürünler bazı zamanlarda gereklidir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Krill Yağı NedirKrill Yağı Kullananların YorumlarıKrill Yağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Erdinç: Uykusuzluk gittikçe artıyor
Prof. Dr. Erdinç: Uykusuzluk gittikçe artıyor
Meme kanseri ölümcül deildir!
Meme kanseri ölümcül deildir!
Kök hücre bağışçı sayısı çeyrek milyona yaklaştı
Kök hücre bağışçı sayısı çeyrek milyona yaklaştı
Ebola virüsü spermde iki yıl yaşayabiliyor
Ebola virüsü spermde iki yıl yaşayabiliyor
Ebola virüsü spermde iki yıl yaşayabiliyor
Ebola virüsü spermde iki yıl yaşayabiliyor
Sigaranın Esiri Olmayın!
Sigaranın Esiri Olmayın!
Organları ters bebek nakille hayata tutundu
Organları ters bebek nakille hayata tutundu
'Süt içemeyenler maden suyu tüketsin' önerisi
'Süt içemeyenler maden suyu tüketsin' önerisi
Chocolate slim zararlımı? Faydalımı?
Chocolate slim zararlımı? Faydalımı?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ