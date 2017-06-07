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Kozmetikte 759 ürünün 310'u teknik düzenlemeye aykırı çıktı

Sağlık Bakanlığınca, bu yılın ilk üç ayında yapılan kozmetik denetimlerinde 759 üründen 310'u "teknik düzenlemeye aykırı", 12'si "güvensiz" bulundu ve 543 bin 947 lira ceza uygulandı.

Kozmetikte 759 ürünün 310'u teknik düzenlemeye aykırı çıktı

Sağlık Bakanlığınca, bu yılın ilk üç ayında yapılan kozmetik denetimlerinde 759 üründen 310'u "teknik düzenlemeye aykırı", 12'si "güvensiz" bulundu ve 543 bin 947 lira ceza uygulandı.

07 Haziran 2017 Çarşamba 15:53
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Kozmetikte 759 ürünün 310'u teknik düzenlemeye aykırı çıktı

ANKARA -  Sağlık Bakanlığınca, bu yılın ilk üç ayında yapılan kozmetik denetimlerinde 759 üründen 310'u "teknik düzenlemeye aykırı", 12'si "güvensiz" bulundu ve 543 bin 947 lira ceza uygulandı. 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan alınan bilgiye göre, kozmetik ve tıbbi cihazların piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri kapsamında, ocak-şubat-mart aylarında gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli firmalar tarafından piyasaya arz edilen "teknik düzenlemeye aykırı" ve "güvensiz" olduğu tespit edilen ürünler için ilgili firmalara idari yaptırımlar uygulandı.

Gerçekleştirilen denetimlerde 759 ürün mercek altına alındı. Bu ürünlerden 310'u teknik düzenlemeye aykırı, 12'si ise güvensiz ürün olarak tespit edildi. Bu ürünler nedeniyle firmalara 543 bin 947 lira ceza uygulandı.

Denetimlerde, bazı ürünler de "uygunsuz" bulundu. Bu ürünler arasında kil maskesi, göz şampuanı, kına seti, ıslak havlu, ayak kremi ve bazı şampuanlar yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KozmetikürünSağlık Bakanlığı
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