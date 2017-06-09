Korse takmak zararlımı? Faydalı mı?

Korse kullanmanın faydaları ve zararları denildiğinde; fazlalıkları gizlemek adına yardımcı olan tayt korse parçası hem özel günlerde hatta günlük hayatta bile tercih edilir hale gelmiştir. Uzun süreli ve bilinçli kullanımlarda birkaç beden incelme gibi etkileri de mevcuttur. Korsenin kendi başına zayıflatıcı özelliği elbette yoktur. Vücuda yapışıp terleme yolu ile yağların yok olması zayıflama adına bir adım olarak kaydedilmektedir. Doğumdan sonra özellikle karın bölgesi sıkıntısı çeken tüm kadınlarda emzirme dönemi söz konusu olduğundan ve bir diyet programına başlayamadığından korse o dönemlerde imdat sireni gibidir. Kısa süreli de olsa annelerin bu hassas dönemlerinde kendilerinden hoşnut olmaları adına olumlu bir ayna görüntüsü verir. Korse bedeni olunan bedenden en fazla 2 beden küçük olmalıdır aksi takdirde nefes alma ve hareket etme zorlaşır. Ve elbette ki bütün gün korse içerisinde kalınmamalıdır.

Korse çeşitleri nelerdir?

Kadınların vücut tipine uygun birçok korse çeşidi bulunur. Zayıflamak amaçlı korseler, terletme özelliğine sahip korseler, göbek ve basen bölgesi için korseler, sağlık açısından kullanılacak korseler olarak sınıflandırılabilir. Burada önemli olan bireyin korse içerisinde rahat olmasıdır. Nefes almada zorluk, hareket zorluğu yaşamak korse kullanımını zorlaştırır. Zayıflamada hayli etkili olduğu kabul edilen korseler düzenli ve uygun kullanılırsa bedende incelme faydası yaşatabilir. Zayıflatmaya yardımcı olanlar bayanlarda daha ince görünüme sahip olunmada birebir etkilidir. Mesela bel inceltici tipte olanlar günde en fazla 8 saat kullanılmalıdır. Korselerin pamuklu olması tercih edilmelidir. Ve elbette ki en önemli seçenek kaliteli olmasıdır. Fayda beklerken zararla karşılaşmak olası bir durumdur. Bazı kişiler korseyle bütün gün durmanın fayda getireceğini sanarak uykuya bile korseyle devam ederler. Bu son derece zararlı bir durumdur. Zira bu şekilde kullanım vücuttaki kan dolaşımının sağlanamamasına sebebiyet verir. Eğer konu zayıflamak ise parafinli korselerde dikkat çekici bir durumdadır. Zira parafin vücudu 2 ila 3 derece ısıtır. Bu da sarkmaları engelleyici hatta sıkılaştırıcı özelliktir.

Korse nasıl olmalı?

Korseler cildin nefes almasında etkili özellikte olmalıdır.

Korselerin kaliteli kumaştan olması hem cilt problemlerine sebebiyet vermez hem de beklenilen fayda sağlanır.

Korse kullanımı ile birlikte su içimi de etkili bir adımdır.

Özel gece kıyafetlerinde kullanılan korselerin belirgin olmaması demek kadın için mutluluk verici bir görüntüdür.

Korse neden giyilir?

Korse kullanımı hem kadın hem erkek tarafından 1500’lü yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. O zaman da amaç vücudun kıvrımlarının belirginleştirilmesi, fazlalıkların saklanmasıydı. Günümüzde de aynı sebeplerle kullanım sürmektedir. Korsenin vücudu gereğinden fazla sıkması ve uzun süre kullanılması özellikle iç organlara etki edeceğinden zararlıdır. Korse vücut ile temas sırasında terleme yarattığından temizliğine dikkat edilmezse mantar oluşumu söz konusu olur. Sağlık açısından kullanımlarda kesinlikle doktor bilgisi altında tercih edilmelidir. Korseler bilinçli kullanıldığı takdirde faydalıdır. Bel kayması, bel ağrısı gibi durumlarda etkilidir.