Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99144
ALTIN
144.419
DOLAR
3.5267
STERLIN
4.4956
EURO
3.9410
Kültürleri anlatan kliple YUDUM sevenlerine seslendi
Kültürleri anlatan kliple YUDUM sevenlerine...
KIZILAKBABA AMELİYAT EDİLDİ. HAYVANLAR ALEMİ ...
HAYVANLAR ALEMİ ... KIZILAKBABA AMELİYAT...
Demet Bölükbaş
Demet Bölükbaş
Kosova-Türkiye maçını Çek hakem Zelinka yönetecek
Kosova-Türkiye maçını Çek hakem Zelinka...
T-Rex'in tüylerinin zamanla yok olduğu ileri sürüldü
T-Rex'in tüylerinin zamanla yok olduğu...

Korse takmak zararlımı? Faydalı mı?

Korse denilince akla ilk gelen kuşkusuz estetik görünmek adına vücudun bir toparlanmış bir görüntüye sahip olması demektir. Oysa kullanım alanı bununla sınırlı olmayıp özellikle bel fıtığı problemi yaşayan kişilerce oldukça faydaları dilden dile dolaşmaktadır.

Korse takmak zararlımı? Faydalı mı?

Korse denilince akla ilk gelen kuşkusuz estetik görünmek adına vücudun bir toparlanmış bir görüntüye sahip olması demektir. Oysa kullanım alanı bununla sınırlı olmayıp özellikle bel fıtığı problemi yaşayan kişilerce oldukça faydaları dilden dile dolaşmaktadır.

09 Haziran 2017 Cuma 12:08
9 Okunma
Korse takmak zararlımı? Faydalı mı?

Korse kullanmanın faydaları ve zararları denildiğinde; fazlalıkları gizlemek adına yardımcı olan tayt korse parçası hem özel günlerde hatta günlük hayatta bile tercih edilir hale gelmiştir. Uzun süreli ve bilinçli kullanımlarda birkaç beden incelme gibi etkileri de mevcuttur. Korsenin kendi başına zayıflatıcı özelliği elbette yoktur. Vücuda yapışıp terleme yolu ile yağların yok olması zayıflama adına bir adım olarak kaydedilmektedir. Doğumdan sonra özellikle karın bölgesi sıkıntısı çeken tüm kadınlarda emzirme dönemi söz konusu olduğundan ve bir diyet programına başlayamadığından korse o dönemlerde imdat sireni gibidir. Kısa süreli de olsa annelerin bu hassas dönemlerinde kendilerinden hoşnut olmaları adına olumlu bir ayna görüntüsü verir. Korse bedeni olunan bedenden en fazla 2 beden küçük olmalıdır aksi takdirde nefes alma ve hareket etme zorlaşır. Ve elbette ki bütün gün korse içerisinde kalınmamalıdır.

Korse çeşitleri nelerdir?

Kadınların vücut tipine uygun birçok korse çeşidi bulunur. Zayıflamak amaçlı korseler, terletme özelliğine sahip korseler, göbek ve basen bölgesi için korseler, sağlık açısından kullanılacak korseler olarak sınıflandırılabilir. Burada önemli olan bireyin korse içerisinde rahat olmasıdır. Nefes almada zorluk, hareket zorluğu yaşamak korse kullanımını zorlaştırır. Zayıflamada hayli etkili olduğu kabul edilen korseler düzenli ve uygun kullanılırsa bedende incelme faydası yaşatabilir. Zayıflatmaya yardımcı olanlar bayanlarda daha ince görünüme sahip olunmada birebir etkilidir. Mesela bel inceltici tipte olanlar günde en fazla 8 saat kullanılmalıdır. Korselerin pamuklu olması tercih edilmelidir. Ve elbette ki en önemli seçenek kaliteli olmasıdır. Fayda beklerken zararla karşılaşmak olası bir durumdur. Bazı kişiler korseyle bütün gün durmanın fayda getireceğini sanarak uykuya bile korseyle devam ederler. Bu son derece zararlı bir durumdur. Zira bu şekilde kullanım vücuttaki kan dolaşımının sağlanamamasına sebebiyet verir. Eğer konu zayıflamak ise parafinli korselerde dikkat çekici bir durumdadır. Zira parafin vücudu 2 ila 3 derece ısıtır. Bu da sarkmaları engelleyici hatta sıkılaştırıcı özelliktir.

Korse nasıl olmalı?

  • Korseler cildin nefes almasında etkili özellikte olmalıdır.
  • Korselerin kaliteli kumaştan olması hem cilt problemlerine sebebiyet vermez hem de beklenilen fayda sağlanır.
  • Korse kullanımı ile birlikte su içimi de etkili bir adımdır.
  • Özel gece kıyafetlerinde kullanılan korselerin belirgin olmaması demek kadın için mutluluk verici bir görüntüdür.

Korse neden giyilir?

Korse kullanımı hem kadın hem erkek tarafından 1500’lü yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. O zaman da amaç vücudun kıvrımlarının belirginleştirilmesi, fazlalıkların saklanmasıydı. Günümüzde de aynı sebeplerle kullanım sürmektedir. Korsenin vücudu gereğinden fazla sıkması ve uzun süre kullanılması özellikle iç organlara etki edeceğinden zararlıdır. Korse vücut ile temas sırasında terleme yarattığından temizliğine dikkat edilmezse mantar oluşumu söz konusu olur. Sağlık açısından kullanımlarda kesinlikle doktor bilgisi altında tercih edilmelidir. Korseler bilinçli kullanıldığı takdirde faydalıdır. Bel kayması, bel ağrısı gibi durumlarda etkilidir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
TaytKorseBel IncelticiSıkılaştırıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağımlılar moral destekle yeni bir hayata başlıyor
Bağımlılar moral destekle yeni bir hayata başlıyor
Kozmetikte 759 ürünün 310'u teknik düzenlemeye aykırı çıktı
Kozmetikte 759 ürünün 310'u teknik düzenlemeye aykırı çıktı
Bakanlıktan 'sağlıklı ramazan' kampanyası
Bakanlıktan 'sağlıklı ramazan' kampanyası
Detoks çıtırı nedir? Kullananlar ve yorumlar
Detoks çıtırı nedir? Kullananlar ve yorumlar
Gen terapisi ileri düzeydeki alerjilere çare olabilir
Gen terapisi ileri düzeydeki alerjilere çare olabilir
Ayağı gelişmeyen bebeğe anne karnında operasyon
Ayağı gelişmeyen bebeğe anne karnında operasyon

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ