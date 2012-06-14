Kök hücre naklinde bekleme yok

ANKARA - Birçok kanser türünün tedavisinde kullanılan kök hücre nakilleri ile şifa bulmak için hastalar artık sıra beklemiyor.



Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Fevzi Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde 3 yılı aşkın bir sürede 300 civarında kök hücre nakil işlemi yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de 2011 yılında yaklaşık 2 bin 100 nakil işlemi gerçekleştiğini, son 10 yılda nakil sayısının 200'lerden 2 binlere, merkez sayısının 10'lardan 50'lere çıktığını belirten Altuntaş, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) son yıllarda uyguladığı teşvik edici politikaların artan nakillerde etkili olduğunu ifade etti.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezinde kök hücre nakillerinde bekleme sırasının olmadığını vurgulayan Altuntaş, şunları kaydetti:

''Eskiden hastalar aylarca, yıllarca nakil bekliyordu. Merkez ve yetişmiş personel sayının artması ve çok sayıda nakil yapılması ile artık bekleme diye bir şey kalmadı. Merkezimize başvuran hastaları 1 ay içinde nakil ünitesine alıyoruz. Sadece bizim merkezimizde değil, birçok merkezde bu bekleme sıraları eskisi gibi değil. Bu şekilde başta lösemi, lenfoma ve myeloma olmak üzere birçok kanser hastasına erken dönemde şifa şansı sunuyoruz.''