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"Kök hücre nakli" felçli hastaya umut olacak

KOGEM'de görevli bilim adamları, omuriliğinde deneysel hasar oluşturulan felçli fareyi kök hücre tedavisinin 28. günündeyürütmeyi başardı.

"Kök hücre nakli" felçli hastaya umut olacak

KOGEM'de görevli bilim adamları, omuriliğinde deneysel hasar oluşturulan felçli fareyi kök hücre tedavisinin 28. günündeyürütmeyi başardı.

08 Mayıs 2012 Salı 11:26
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KOCAELİ - Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (KOGEM) Müdürü Prof. Dr. Erdal Karaöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanların kemik iliğinden elde ettikleri kök hücre ve gen tedavisini deneysel omurilik hasarı oluşturdukları hayvanlarda test ettiklerini belirterek, kronik olmayan omurilik hasarlarında kök hücrelerin işe yaradığını tespit ettiklerini ifade etti.

Gelecekte birçok sağlık sorunu için kök hücrelerin umut ışığı olmaya devam edeceğini söyleyen Karaöz, şunları kaydetti:
''Farede denediğimiz bu çalışmamız bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınarak, herhangi bir yan etkisinin olmadığı kanıtlandıktan sonra omurilik felci olmuş hastalarda kullanılabilecek. İnsanlarda denemeden önce bu uygulamaların zararı olmadığının kanıtlanması lazım. Bunu sağladıktan sonra zaman içinde önce küçük hasta gruplarında, sonra büyük hasta gruplarında denenecek, rutin uygulama haline gelecek. Fakat buradaki en önemli noktayı belirtmek istiyorum. Yaptığımız bu çalışma erken dönemde omurilik hasarı oluşmasında etkili oluyor. Kronik omurilik hasarlarında etkili olup olmayacağı daha kesin değil.''

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 03:27
Anahtar Kelimeler:
Kök Hücre Nakli
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