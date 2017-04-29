"KKKA aşı çalışmalarında sona yaklaşıldı"

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde İl Değerlendirme Kurulu Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Çorum'da bir kişinin Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden (KKKA) hayatını kaybettiğini hatırlatması üzerine Akdağ, özellikle kırsalda, hayvancılık yapılan bölgelerde yaşayan vatandaşların kenelerle temas etmemek için dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Akdağ, şöyle konuştu:

"Kırsalda büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bulunduğu alanlarda bir müddet bulunan insanlar akşamları vücutlarında bir kenenin bulunup bulunmadığına bakmalılar. Bu çok zor bir iş değil. Vücuda bir kene yapışmışsa bunu önemsemek gerekir. Erken dönemde doktorla muhatap olmak gerekiyor. Biz bu bölgelerde koruyucu önlemleri gerçekleştiriyoruz. Çok sevindirici bir haber de şu. Erciyes Üniversitesi ile 7-8 senedir birlikte yürüttüğümüz KKKA aşısı çalışmamız devam ediyor. Bu, dünyada bir ilktir. Bilim heyeti ile geçtiğimiz günlerde konuştum, çok umutlular. Aşı çalışmalarında sona oldukça yaklaştık. Bu aynı zamanda virüs aşılarının üretiminde bir ilk olacak. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde orijinal bir virüs aşısı üretmiş olacağız."