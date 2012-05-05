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Kızılay, çadır üretimini 4'e katladı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Akar: ''Kızılay 50 bin olan çadır kapasitesini 90 bine, çadır üretim fabrikasında da üretimi 4'e katladı''

Kızılay, çadır üretimini 4'e katladı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Akar: ''Kızılay 50 bin olan çadır kapasitesini 90 bine, çadır üretim fabrikasında da üretimi 4'e katladı''

05 Mayıs 2012 Cumartesi 15:50
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Kızılay, çadır üretimini 4'e katladı

SİİRT - Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfü Akar, Kızılay'ın 50 bin olan çadır kapasitesini 90 bine, çadır üretim fabrikasında da üretimi 4'e katladığını söyledi.

Akar, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nda 19 ilin Kızılay şube başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kurum olarak yeniden yapılanma içerisinde olduklarını ve çok güzel çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Suriye sınırı ve Somali'de zor durumda bulunan insanlara yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Akar, Van depreminde de ülke olarak güzel bir birliktelik örneği sergilendiğini dile getirdi.

Akar, Kızılay olarak yardıma muhtaç vatandaşlara her zaman ulaşma çabası içinde olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

''Daha iyi hizmet için yeniden bir yapılanma içerisindeyiz. Devletimizle, AFAD'la çok güzel çalışmalara imza atıyoruz. Kızılay 50 bin olan çadır kapasitesini 90 bine, çadır üretim fabrikasında da üretimi 4'e katladı. Yaptığımız çalışmalarla milletimizin yüz akı, gururu olmaya devam edeceğiz.''

Çalışmalarının büyük ilgi ve takdir gördüğüne de değinen Akar, yatırımları yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

AA

Son Güncelleme: 05.05.2012 07:53
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Kızılayçadır üretimini 4e Katladı
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