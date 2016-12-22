ANKARA - Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yer aldığı kırmızı ve yeşil reçeteler de elektronik ortama taşınıyor. Sağlık Bakanlığı, yeni yılda elektronik renkli reçeteleri 81 ilde hayata geçirecek.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektronik reçeteye geçeli 3,5 yıl olduğunu ancak kırmızı ve renkli reçetelerin hala kağıt ortamında yazıldığını söyledi.

Suistimale uğrayabilecek ürünler olduğu için bunların takibi ve kontrolünün zor olduğunu ifade eden Gürsöz, bu reçetelerin basımında, dağıtımında ve muhafazasında sorunlar yaşandığını söyledi.

Gürsöz, reçete nüshalarının da kullanıldıktan sonra eczacılar tarafından saklanması gerektiğini dile getirerek, "İstismara açık reçeteler çalınabilir, kaybolabilir. Dolayısıyla, bizim bunları çok sıkı kontrol altında tutmamız gerekiyordu. Türkiye'nin dört bir tarafına dağıtıyorduk adeta darphanede para basıp dağıtılması gibi kıymetli belgeler. Gözümüz gibi bakıyorduk çok da tedirgin oluyorduk. Sayın Bakanımızın talimatıyla bunu aşacak bir formül geliştirdik." diye konuştu.

Yıllık 10 binden fazla renkli reçetenin yazıldığını ifade eden Gürsoz, elektronik ortama geçildikten sonra bunların daha sıkı takip edileceğini, hangi ilde ne kadar renkli reçete uygulanabildiğini ve kimin ne kadar yazdığını da görebileceklerini söyledi.

Gürsöz, elektronik reçetelerin aylık bazda analizlerini de yaptıklarını belirterek, aylık 35 milyon reçeteyi farklı parametrelerle analiz ettiklerini, bunun büyük bir veri hazinesi olduğunu ve Türkiye'de ilaç kullanım haritasını görme imkanı sağlayacağını kaydetti.

Gürsöz, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın da katılımıyla Çorum'da tanıtım toplantısı yapmayı planladıklarını belirterek, "Bakanımızın, düğmeye basıp 81 ilde bunun kullanımına girmesini sağlamak istiyoruz. Bütün hekimlerimiz, eczacılarımız için yeni rahat ve konforlu bir dönem başlayacak. Elektronik Renkli Reçeteler, yeni yılda tüm Türkiye'de hayata geçmiş olacak." dedi.

AA