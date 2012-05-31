''Kırmızı göz'' sağlığa işaret

İZMİR - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin Berk, göz hastalıklarının küçük yaşlardan itibaren tespit edilmesinin önemine dikkat çekti.



Göz hastalığının belirlenmesinde fotoğrafların da etkili olduğunu belirten Berk, şöyle konuştu:

''Fotoğraflarda gözler tavşan gibi kırmızı renkte olur, parlar. Eğer fotoğrafta bu parlaklığı göremiyorsak bir sorun vardır. Gözde bu kırmızılık görünmüyorsa ya da tam tersi kırmızılık yerine göz bebeğinde bir beyazlık algılanıyorsa, bir göz doktoruna muayene olunması lazım. Göz bebeğin hemen arkasında mercek var, mercek saydamlığını yitirmiştir, dolayısıyla katarakt olabilir veya gözün içinde bir tümör olabilir. Özellikle çocuklarda ve bebeklerde bu sorun atlanabilir. Çünkü çocuklar ve bebeklerin göz kusurları büyüklerdeki gibi kolay anlaşılır değildir. Bu yüzden özellikle çocuk hekimlerinin ve ailelerin fotoğraflarda çocukların gözlerinde kırmızı renk var mı yok mu diye bakmalarını istiyoruz.''