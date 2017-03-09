Kinoa zayıflatır mı? Kinoa nerede satılır?

Günümüzde hemen her insan tarafından kinoa duyulmaktadır. Adından sık sık olarak bahsedildiği için hızlı bir şekilde her insan tarafından duyulmaktadır. Kinoa kullanımı çok basit olmakla birlikte hatta içecek olarak da kullanılması mümkün olmaktadır ve kinoa’nın şöyle bir artısı bulunmaktadır. İnsanlar hem yemek olarak tüketmekte hem de içecek olarak tüketmekte olduğu için böyle bir avantajı olduğu da göz ardı edilmemelidir. Elbette kinoa tozunu kullanmak biraz daha kolay ve basittir. Çünkü insanlar genellikle içecek olarak tüketmekten daha çok hoşlanmaktadır. Bu yüzden günde en fazla 2 su bardağı tüketilmesi yeterlidir. Fazlasına hiç gerek yoktur. Zaten satın aldığınız zaman üzerindeki bilgilere çok dikkat edilir ise günde ne kadar ya da kaç gram tüketilmesi konusunda fikir edinilmiş olunmaktadır. Sadece kinoa için değil tüm aldığınız gıdaların üzerindeki bilgileri okumayı ihmal etmeyiniz.

Kinoa toz olarak daha kolay bir şekilde hazırlanmaktadır.

toz olarak daha kolay bir şekilde hazırlanmaktadır. Sıvı hâlde tüketilen her besin daha hızlı şekilde kana karışmaktadır.

Toz hâlinde satın almanız sizin için artıdır.

Belli bir ölçüde tüketilerek hızlı bir şekilde faydası görülmektedir.

Kinoa tozu ile kilo verme

Günümüzde teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi birçok faydaları da beraberinde getirirken birçok insanında hareketsiz bir yaşam yaşamalarına neden olmaktadır. Bu bakımdan ilk öncelikle insanlar sürekli hareket etmelidir. Sonuçta kinoa sizi hemen zayıflatmayacaktır. kinoa tozu kullananlar tarafından yazılan yorumlarda ürünün çok hızlı değil ama kalıcı olarak zayıflattığı belirtilmektedir. Sizde biraz hareketli ve sağlıklı bir yaşama geçerek zayıflamanıza destek olmanız gerekmektedir. Kinoa size yardımcı ve destekçi olacağı için sizin de bir takım şeyleri gözden çıkarmanız gerekmektedir. Yani en basit olarak sadece yürüyüş yapılması bile yeterlidir. Daha sonra abur cubur türü yiyeceklerden uzak durularak bunun yerine kinoa tüketilmesi daha sağlıklı bir ortam hazırlayacaktır. Kinoa tozunu sıcak su ya da sıcak süt ile karıştırarak tüketilmektedir. Ancak su ile tüketilmesi sizin için daha fazla yarar sağlayacaktır. Çünkü kinoa’nın içerisinde demir olduğu için süt bu demiri emeceğinden size fayda sağlamayacaktır. Bir besin tüketirken içinde demir var ise sütten ya da yoğurttan uzak durulmalıdır.

Kinoa doğal içecek nasıl kullanılır?