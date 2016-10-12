Kilolarından kurtulmak isterken hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Ankara'da bir hastanede geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası önce mide kanaması geçiren, ardından da felç kaldığı için tedavi gördüğü Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'nden 9 gün önce ambulansla İzmit'teki özel bir hastaneye sevk edilen 27 yaşındaki Ebru Çoban, yaşam savaşını kazanamadı.

Çoban'ın acı haberi aile yakınlarını yasa boğdu.

Evlendiğinde yaklaşık 110 kilogram olan Çoban, ağabeyinin Ankara'daki bir hastanede geçirdiği mide küçültme ameliyatıyla sağlığına kavuşması üzerine aynı hastanede ameliyat olmaya karar vermişti. Çoban, operasyonun ardından yaklaşık 70 kilograma kadar düşse de sağlığına kavuşamamıştı.

Ameliyattan sonra önce mide kanaması ardından da felç geçiren Çoban, yaklaşık bir yıldır çeşitli hastanelerde tedavi görmüş, en son Toyotasa Acil Yardım Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası 9 gün önce ambulansla Kocaeli'deki özel bir hastaneye nakledilmişti.