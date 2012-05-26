Keneyle mücadelede yüzde 93 başarı

SİVAS - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'ne, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle yatırılan her 100 hastadan, 93'ünün tedavilerinin ardından sağlığına kavuştuğu bildirildi.



CÜ Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazif Elaldı, yaptığı açıklamada, KKKA hastalığının, Türkiye'de ilk defa 2002 yılında görüldüğünü dile getirerek, ''Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim dalı olarak yıllardan beri bu hastalığı takip ediyoruz. 2003 yılından itibaren bin 132 KKKA olgusu takip ettik. Bu olguların yüzde 93'ü tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu. Olguların yüzde 7'si ise maalesef kaybedildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre de Türkiye genelinde 2011 yılı sonu itibariyle 6 bini aşkın vakaya müdahale edildi ve yine KKKA virüsü taşıyan hastaların yüzde 93-94'ü tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu. Bu hastaları takip eden diğer ülkelerdeki ölüm oranları yüzde 10-30 arasındadır" diye konuştu.