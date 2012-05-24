Kenelere karşı 20 ilde seferberlik

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Torunoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın KKKA açısından riskli 20 ili belirlediğini belirtti.



Buna göre, KKKA'nın en çok görüldüğü Tokat, Sivas ve Yozgat'ın da aralarında bulunduğu bu illerin sınırları içinde 2002'den bu yana vaka çıkan 3 bine yakın köy birinci derece riskli bölge ilan edildi.

Çalışmalar çerçevesinde toplam 1,5 milyon kişinin yaşadığı bu köylere 10 gün içinde 10 bin sağlık personeliyle ulaşılarak KKKA ile ilgili çalışma yapılacağını söyleyen Torunoğlu, "Birinci derece riskli yerlerde kene koruma ve eğitim setleri dağıtılacak" dedi.