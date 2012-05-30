"Kene yumurtaları yok edilsin" önerisi

ANKARA - Ankara Üniversitesi (AÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Zafer Karaer

, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla mücadele kapsamında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) işbirliğiyle yürüttükleri ''kene kısırlaştırma'' çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi. Projeyle, kısırlaştırılan erkek kenelerle çiftleşen KKKA virüsü taşıyan dişi kenelerin yumurtalarından canlı larva çıkma oranın oldukça düşük olması ve böylece zaman içinde kene popülasyonunun rahatlıkla kontrol altına alınmasının amaçlandığını ifade eden Karaer, ''Bana göre bu yöntem, ekosistem için en uygun kene mücadelesinde kullanılacak bir yöntem'' dedi. Karaer, bu yöntemin etkin şekilde uygulanması halinde 10 yıl içinde hastalıklı kene popülasyonunun ciddi oranda azalmasının mümkün olacağını belirterek, ''Tabii ki tamamen yok olmayacaklar. Ancak şu anki kadar halk sağlığını tehdit edemeyecekler'' diye konuştu.