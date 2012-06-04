Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kene ile mücadelede yanlış uygulamalar

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ile mücadelede bazı yanlış uygulamalar yapılıyor

Kene ile mücadelede yanlış uygulamalar

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ile mücadelede bazı yanlış uygulamalar yapılıyor

04 Haziran 2012 Pazartesi 13:46
1712 Okunma
Kene ile mücadelede yanlış uygulamalar

ANKARA -  Sağlık Bakanlığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Zati Vatansever, KKKA hastalığıyla mücadelede yanlış uygulamalara dikkati çekti.
Uzmanlık alanı keneler ve kenelerle bulaşan hastalıklar olan Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Vatansever, sadece insanlarda görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin, ''Hyalomma'' cinsindeki kenelerle taşınan bir virüsün meydana getirdiği, ülkede yüzde 5 ölüm oranı ile seyreden bir hastalık olduğunu belirtti.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da kene ve KKKA vakalarının ortaya çıkmasıyla bu konuda uzman olmayan kişiler tarafından çeşitli görüşler ileri sürülmeye başlandığına işaret eden Vatansever, şu değerlendirmelerde bulundu:
''Büyük şehirlerde hastalığı taşıyan kenelerle hiçbir ilgisi olmayan parklar ve yeşil alanlar ilaçlanmakta ve bu da 'Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı mücadele' olarak gösterilmekte. Oysa parklarda bulunanlar zaman zaman insanları da tutan kene köpek kenesi olup, yine belediyelerin personel ayırmak istemedikleri veteriner hizmetlerinin eksikliği nedeniyle ortaya çıkan kontrolsüz sokak köpeği popülasyonundan kaynaklanmaktadır.''
Birçok uzmanın ısrarla kenelere karşı keklik veya beç tavuğu kullanılmasını savunduğunu hatırlatan Vatansever, ''Oysa ki bu tip yerden beslenen kanatlılar KKKA hastalığının taşıyıcısı olan Hyalomma marginatum'un yavrularının beslenmesi için ihtiyaç duyduğu konaklardır. Yani keklik ve beç tavuğu kene sayısını azaltmak bir yana artışına bile neden olabilir'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 04.06.2012 05:46
Anahtar Kelimeler:
KKKA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ