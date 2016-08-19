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'Kendini Yakma' kampanyası

Kanser Savaşçıları Derneği, tehlikeli kanser türü melanoma dikkati çekmek ve güneşin kanseri tetikleyici etkileriyle ilgili toplumu uyarmak için "Kendini Yakma" sloganıyla sosyal medyada farkındalık kampanyası başlattı.

'Kendini Yakma' kampanyası

Kanser Savaşçıları Derneği, tehlikeli kanser türü melanoma dikkati çekmek ve güneşin kanseri tetikleyici etkileriyle ilgili toplumu uyarmak için "Kendini Yakma" sloganıyla sosyal medyada farkındalık kampanyası başlattı.

19 Ağustos 2016 Cuma 14:07
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'Kendini Yakma' kampanyası

 Kanser Savaşçıları Derneği yapılan açıklamaya göre, dünyada saatte bir kişi deri kanserlerinin en tehlikeli türü melanom nedeniyle hayatını kaybediyor.

Melanomdan ve tüm deri kanserlerinden korunmanın ilk yolu 10.00-16.00 saatleri arasında güneşe çıkmamak ve farkında olmak.

Deri kanseri, en sık görülen kanser türleri arasında ilk sırada yer alıyor. Özellikle güneş ışığının etkisiyle açık tenli kişilerde deri kanseri gelişimi riski daha çok artıyor.

Dernek, pek çok insanın deniz ve havuz kenarlarında güneşlendiği yaz günlerinde, bu konuya dikkati çekmek ve güneşin kanseri tetikleyici etkileriyle ilgili toplumu uyarmak için "Kendini Yakma" sloganıyla sosyal medyada bir farkındalık kampanyası başlattı.

Bristol-Myers Squibb (BMS) Türkiye'nin desteği ile hazırlanan viral video ile güneşten korunmaya ve bu önemli kanser türüne dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Video, https://youtu.be/JcfI_aEjVo8 linkinden izlenebiliyor.

Güneşten korunarak ve bedendeki benleri düzenli olarak kontrol ederek melanomdan korunmak ve erken tanı şansını yakalamak mümkün. Videoda da güneşin zararlı ışınlarına maruz kalan birinin hastanede biten öyküsü aktarılıyor.

Sağlıklı bronzlaşma yok

Kanser Savaşçıları Derneği'ne destek veren dermatologlar, sağlıklı bronzlaşma olmadığına, bronz bir tene sahip olmak isteyenlerin çoğunlukla tercih ettiği güneşlenme saatlerinin, melanom açısından büyük tehlike arz ettiğine dikkat çekiyor.

Tüm deri kanserleri ve özellikle melanoma için güneş yanıkları dışında, tekrarlayan röntgen, arsenik ile katrana maruz kalmak ve ailesinde deri kanseri öyküsünün olması da diğer riskler arasında.

Ben muayenesinin önemi

Erken tanı, tüm kanser türlerinde olduğu gibi melanomda da sağ kalım süresini uzatıyor. Çeşitli çalışmalar, düzenli deri muayenesi yapılan olgularda kanseri, erken evredeyken yakalama şansının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

ABD Dermatoloji Akademisi, melanom gelişimi için yüksek risk taşıyan kişilerin düzenli olarak dermatologlar tarafından muayene edilmesini öneriyor. Genel popülasyonla karşılaştırıldığında bir veya daha fazla risk faktörü olan kişiler (kızıl veya sarı saç, çillenme, 20 yaştan önce üç veya daha fazla şiddetli güneş yanığı öyküsü, uzun süre açık havada çalışma) melanom gelişimi açısından hiç risk faktörü bulunmayanlara göre 3.5 kat daha fazla risk altında.

AA

Son Güncelleme: 19.08.2016 14:09
Anahtar Kelimeler:
Kanser Savaşçıları DerneğiDeri KanseriDermatologBronzABD Dermatoloji AkademisiMelanom
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