Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117216
ALTIN
165.687
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4540
EURO
4.8144
Mehmetçik Afrin'de
Son Dakika
Başkentte kazanan yok
Başkentte kazanan yok
Manisa'da mantar mesaisi
Manisa'da mantar mesaisi
"Yeni Yüksekova"
"Yeni Yüksekova"
Gürültüsü çok, etkisi yok
Gürültüsü çok, etkisi yok
Flaş Haber
Mehmetçik Afrin'de
Kapat

Kemik Erimesiyle Savaşın! 

Sağlık Notlarında bu hafta Avrasya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şenay Sıldır, Osteoporoz yani kemik erimesi hakkında merak ettiğiniz herşeyi anlatıyor! Eğer 45 yaşını geçtiyseniz mutlaka kemik ölçümünü yaptırın. Sigara’dan uzak durarak ve dengeli beslenerek üstünden gelemeyeceğiniz hiçbir zorluk bulunmuyor. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir hafta diliyorum! 

Kemik Erimesiyle Savaşın! 

Sağlık Notlarında bu hafta Avrasya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şenay Sıldır, Osteoporoz yani kemik erimesi hakkında merak ettiğiniz herşeyi anlatıyor! Eğer 45 yaşını geçtiyseniz mutlaka kemik ölçümünü yaptırın. Sigara’dan uzak durarak ve dengeli beslenerek üstünden gelemeyeceğiniz hiçbir zorluk bulunmuyor. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir hafta diliyorum! 

18 Mart 2018 Pazar 20:34
0 Okunma
Kemik Erimesiyle Savaşın! 

SUMRU AYDIN

Osteoporoz Nedir?

Osteoporoz ya da bilinen ismiyle kemik erimesi, vücudumuzdaki kemiklerin sertliklerinin azalıp, kalitelerinin bozulması sonucu daha zayıf hale gelmesi ile ortaya çıkan sistemik bir hastalıktır. Kısaca kemiklerin kütlece azalmasıdır. Osteoporoz menopozdan sonra, bazı hastalıklar veya ilaç kullanımından sonra ortaya çıkan yaygın metabolik bir kemik hastalığıdır.

Osteoporoz Neden Ortaya Çıkar?

Ortalama yaşam süresinin yükselmesi, yaşlı nüfus oranının artması bu hastalığı daha görünür hale getirdi. Osteoporozun ortaya çıkmasındaki en büyük etkenler ise aşağıdaki gibidir;

Yaşlanma, (45 yaşından sonra)

Küçük kemik yapısı olan kısa boylu ve aşırı zayıf insanlarda,

Vücut kitle endeksinin 19’dan az olması,

Aile ve birinci dereceden akrabalarda osteoporozla ilgili hastalık öyküsünün olması,

Yeme bozukluğu hastalıkları,

Erken menopoz,

Sigara ve alkol alışkanlığı, fast food, gazlı ve şekerli içecek kullanımında,

Bağırsaklarda görülen emilim bozuklukları,

Sedanter hayat tarzı veya hareketsizlik

Osteoporoz Şikayetleri;

İlk dönem osteoporozda hasta, herhangi bir belirtiyle karşılaşmasa da bu durum zamanla değişir. Hastalık ilerledikçe kemik dokusunun direnci geri dönülmez şekilde azalır ve  kemiklerde ciddi ağrılar görülebilir. Çok daha ileri safhalarda ise kemiklerde görülen kırılmalar en sık görülen komplikasyonlardan biridir.

Kadınlarda Daha Sık Görülüyor!

Düşük kemik yoğunluğu ve kemik yapısında bozulmayla karakterize ve kemiğin kırılmaya eğiliminin artıran sistemik bir hastalık olan osteoporoz, daha çok kadınlarda görülmektedir. Bunun nedenini ise şöyle açıklamak mümkün. Öncelikle erkeklerin kadınlara oranla daha kısa ömürlü olması ve erkeklerde kemik kütle oranının yüksek olması önemli bir etkendir. Aynı zamanda  erkeklik hormonu olan testeronun kemikler üzerindeki koruyucu etkisi ve kemik erimesini hızlandıran menopoz döneminin erkeklerde olmaması da bu hastalığın kadınlarda daha fazla görünmesinde etkin rol oynar.

Osteoporozda Tanı Ve Tedavi Süreci Nasıl?

Osteoporoz tanısı, kemik mineral yoğunluğu ölçümü ile konulmaktadır. Kısa süren ve ağrısız bir işlem olan mineral yoğunluğu ölçümü üç farklı kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar; normal kemik kütlesi, düşük kemik kütlesi -2,5’e kadar olanlar (osteopeni) ve -2,5’den küçükse osteoporozdur. Ölçüm sonunda kişinin kemik mineral yoğunluğu ne kadar düşük çıkarsa kemik erimesine yakalanma riski de o kadar yüksek demektir.

Eğer ölçümler sonucunda sadece osteoporoz olduğunuz ortaya çıkarsa dışardan alacağınız D vitamini ve kalsiyum ayrıca önerilen egezersizleri yapmanız yeterlidir. İleri safhalar için ise hastalığın şiddetine göre daha farklı tedavi yöntemleri uygulanır.

Osteoporozla Savaşmak İçin 6 Önemli Besin!

Beslenme düzeninizde yapacağınız değişiklikler bu hastalığa yakalanma riskiniz büyük ölçüde engelleyecektir. Bu sebeple aşağıda sıralanan besinlere hayatınızda daha fazla yer açmanınızı öneririz. Bu besinler;

Başlıca süt ve süt ürünleri peynir, yoğurt vs.

Mısır, kara buğday, yulaf, arma, darı, buğday gibi rafine edilmemiş tahıllar

Badem, yer fıstığı, fındık ve ceviz gibi sert kabuklu yemişler

Tüm taze meyveler ve aynı zamanda kurutulmuş meyveler

Keten tohumu, ayçiçeği tohumu gibi yararlı tohumlar

Baklagiller

Beslenmenin Yanında Fiziksel Aktivite Şart!

Osteoporozdan sadece beslenerek korunamayız. Düzenli bir beslenmenin yanı sıra fiziksel aktivite ve spor yapmak çok önemlidir. Haftada en az 3 gün ve günde 45 dakikalık bir yürüyüş, yüzme ve fitness 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sumru AydınAvrasya HastanesiFizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şenay Sıldırönce VatanOsteoporoz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Down sendromlu bireyler için 100 bin imza arıyor
Down sendromlu bireyler için 100 bin imza arıyor
La Roche Posay ile Mükemmel Bir Cilde Kavuşun
La Roche Posay ile Mükemmel Bir Cilde Kavuşun
10 kişiden biri uykusuz
10 kişiden biri uykusuz
DİNLENME İHTİYACI DUYUYORSANIZ DİKKAT
DİNLENME İHTİYACI DUYUYORSANIZ DİKKAT
Tüfenkci'den '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
Tüfenkci'den '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
DİKKAT! Apandisitin Sebebi Meyve Çekirdekleri Olabilir
DİKKAT! Apandisitin Sebebi Meyve Çekirdekleri Olabilir
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ