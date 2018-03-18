Kemik Erimesiyle Savaşın! 

SUMRU AYDIN

Osteoporoz Nedir?

Osteoporoz ya da bilinen ismiyle kemik erimesi, vücudumuzdaki kemiklerin sertliklerinin azalıp, kalitelerinin bozulması sonucu daha zayıf hale gelmesi ile ortaya çıkan sistemik bir hastalıktır. Kısaca kemiklerin kütlece azalmasıdır. Osteoporoz menopozdan sonra, bazı hastalıklar veya ilaç kullanımından sonra ortaya çıkan yaygın metabolik bir kemik hastalığıdır.

Osteoporoz Neden Ortaya Çıkar?

Ortalama yaşam süresinin yükselmesi, yaşlı nüfus oranının artması bu hastalığı daha görünür hale getirdi. Osteoporozun ortaya çıkmasındaki en büyük etkenler ise aşağıdaki gibidir;

Yaşlanma, (45 yaşından sonra)

Küçük kemik yapısı olan kısa boylu ve aşırı zayıf insanlarda,

Vücut kitle endeksinin 19’dan az olması,

Aile ve birinci dereceden akrabalarda osteoporozla ilgili hastalık öyküsünün olması,

Yeme bozukluğu hastalıkları,

Erken menopoz,

Sigara ve alkol alışkanlığı, fast food, gazlı ve şekerli içecek kullanımında,

Bağırsaklarda görülen emilim bozuklukları,

Sedanter hayat tarzı veya hareketsizlik

Osteoporoz Şikayetleri;

İlk dönem osteoporozda hasta, herhangi bir belirtiyle karşılaşmasa da bu durum zamanla değişir. Hastalık ilerledikçe kemik dokusunun direnci geri dönülmez şekilde azalır ve kemiklerde ciddi ağrılar görülebilir. Çok daha ileri safhalarda ise kemiklerde görülen kırılmalar en sık görülen komplikasyonlardan biridir.

Kadınlarda Daha Sık Görülüyor!

Düşük kemik yoğunluğu ve kemik yapısında bozulmayla karakterize ve kemiğin kırılmaya eğiliminin artıran sistemik bir hastalık olan osteoporoz, daha çok kadınlarda görülmektedir. Bunun nedenini ise şöyle açıklamak mümkün. Öncelikle erkeklerin kadınlara oranla daha kısa ömürlü olması ve erkeklerde kemik kütle oranının yüksek olması önemli bir etkendir. Aynı zamanda erkeklik hormonu olan testeronun kemikler üzerindeki koruyucu etkisi ve kemik erimesini hızlandıran menopoz döneminin erkeklerde olmaması da bu hastalığın kadınlarda daha fazla görünmesinde etkin rol oynar.

Osteoporozda Tanı Ve Tedavi Süreci Nasıl?

Osteoporoz tanısı, kemik mineral yoğunluğu ölçümü ile konulmaktadır. Kısa süren ve ağrısız bir işlem olan mineral yoğunluğu ölçümü üç farklı kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar; normal kemik kütlesi, düşük kemik kütlesi -2,5’e kadar olanlar (osteopeni) ve -2,5’den küçükse osteoporozdur. Ölçüm sonunda kişinin kemik mineral yoğunluğu ne kadar düşük çıkarsa kemik erimesine yakalanma riski de o kadar yüksek demektir.

Eğer ölçümler sonucunda sadece osteoporoz olduğunuz ortaya çıkarsa dışardan alacağınız D vitamini ve kalsiyum ayrıca önerilen egezersizleri yapmanız yeterlidir. İleri safhalar için ise hastalığın şiddetine göre daha farklı tedavi yöntemleri uygulanır.

Osteoporozla Savaşmak İçin 6 Önemli Besin!

Beslenme düzeninizde yapacağınız değişiklikler bu hastalığa yakalanma riskiniz büyük ölçüde engelleyecektir. Bu sebeple aşağıda sıralanan besinlere hayatınızda daha fazla yer açmanınızı öneririz. Bu besinler;

Başlıca süt ve süt ürünleri peynir, yoğurt vs.

Mısır, kara buğday, yulaf, arma, darı, buğday gibi rafine edilmemiş tahıllar

Badem, yer fıstığı, fındık ve ceviz gibi sert kabuklu yemişler

Tüm taze meyveler ve aynı zamanda kurutulmuş meyveler

Keten tohumu, ayçiçeği tohumu gibi yararlı tohumlar

Baklagiller

Beslenmenin Yanında Fiziksel Aktivite Şart!

Osteoporozdan sadece beslenerek korunamayız. Düzenli bir beslenmenin yanı sıra fiziksel aktivite ve spor yapmak çok önemlidir. Haftada en az 3 gün ve günde 45 dakikalık bir yürüyüş, yüzme ve fitness