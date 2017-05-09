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'Kemik erimesi' riskine karşı ilaç kullanımına dikkat

Kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçların, kemik erimesi riskini artırabildiği, uzun süre ilaç kullanmak zorunda olanların kemik sağlığının korunması için de takip edilmesi gerektiği belirtildi.

'Kemik erimesi' riskine karşı ilaç kullanımına dikkat

Kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçların, kemik erimesi riskini artırabildiği, uzun süre ilaç kullanmak zorunda olanların kemik sağlığının korunması için de takip edilmesi gerektiği belirtildi.

09 Mayıs 2017 Salı 14:06
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'Kemik erimesi' riskine karşı ilaç kullanımına dikkat

ANKARA -  Kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan kortizon, mide ilacı, troid hormonu gibi bazı ilaçların uzun süre kullanımının kemik erimesine yol açabileceği, bu nedenle hastaların kemik erimesi açısından da takip altında olması gerektiği belirtildi.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği üyesi Prof. Dr. Sait Gönen, gelişen dünyada en önemli sağlık sorunlarından birinin kronik hastalıklar olduğunu belirterek, "Kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların önemli bir kısmı, kemik mineral metabolizması üzerinde farklı mekanizmalarla olumsuz etkilere neden olabiliyor. Uzun süreli kortizon, mide ilacı, tiroid hormonu, hipertansiyon tedavisine yardımcı olmak amacıyla idrar atılımını kolaylaştıran, fazlalaştıran ve kan basıncını düşürmek için vücutta tutulan fazla sıvıyı uzaklaştırmak amacıyla kullanılan diüretik ilaçlar bunlar arasında sayılabilir." diye konuştu.

Bu tür ilaçların hastalıkların tedavisinde kullanımının önemli olduğundan, bırakılmasının da sakıncalı olacağını vurgulayan Gönen, söz konusu hastaların tedavi sürecinde mutlaka kemik erimesi açısından da yakın takipte olması gerektiği uyarısında bulundu.

Gönen, sigara, alkol, düşük vücut ağırlığının da genç kadınlarda aşırı egzersiz, az beslenme ve adet görememe durumu ile düşme kırık oluşumunu etkileyen faktörler olduğunu bildirdi. Genetik yatkınlık ve hareketsizliğin de kırık riskini arttırdığının altını çizen Gönen, çoklu kırıkların yaşam kalitesini bozduğunu ve ölüm riskini yükselttiğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
IlaçKemik ErimesiDikkat
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