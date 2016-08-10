Kanserle mücadelede 'akıllı telefon' dönemi

İZMİR - ABD'de yaşayan Esra Ürkmez ve Ebru Tontaş, çevrelerindeki kanser öykülerinden etkilenerek 2013 yılında hastalar için gönüllü çalışmalar yürüttü.

Hastaların kansere ilişkin daha detaylı bilgiye ulaşması için blog oluşturan ikili, 2013 yılının başında "araştırmaya dayalı bilgi", "pozitif enerji", "birebir ilgi" ve "gönüllülük" gibi ilkelerle Kanserle Dans Derneğini kurdu.

Kanserli hastaların dans ederek hayata tutunması çalışmalarıyla adını duyuran dernek, internet üzerinden izlenebilen canlı ve interaktif seminerler düzenlemeye başladı.

Derneğin oluşturduğu internet ortamı sayesinde Türkiye, ABD ve dünyanın diğer bölgelerindeki kanser hastaları evlerinden seminerlere bağlanabiliyor, psikoterapilere katılabiliyor ve doktorlarla iletişime geçebiliyor.

Hastalar, internet aracılığıyla dünyanın birçok noktasından yapılan bağlantıyla aynı anda yoga derslerine katılıyor.

Ödüllü proje "Met Meme"

Derneğin oluşturduğu bir başka proje olan "Met Meme" de teknoloji kullanımıyla kanser hastalarının yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Sponsorlarının da desteğiyle hazırlanan, akıllı telefon ve tabletlere indirilebilen "Met Meme" adlı uygulamada, kanserle ilgili doktora sorulması gereken sorular, hastalığa ilişkin istatistikler, tıbbi terimlerin karşılığı, semptomlar, tedavi ve ameliyat bilgileri yer alıyor.

"Met Meme" uygulaması sadece fiziksel sağlığa ilişkin bilgiler vermekle kalmıyor, aynı zamanda "kanserli hastada egzersiz", "kayıplarla başa çıkabilme" hatta "enfeksiyon kapmadan manikür" gibi püf noktaların da bulunduğu destekler sağlıyor.

Kanserli hastalar için geliştirilen uygulamada, yan etki takibi ve doktor kontrolü hatırlatma butonları ile kemoterapi günlükleri bulunuyor. Şimdilik sadece meme kanseri hakkında bilgiler sunan uygulama, kısa sürede tüm kanser hastalarına hizmet vermek ve eylül ayında tam kapasite ile çalışmak üzere hazırlanıyor.