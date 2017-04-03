Kanserle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, kanserle ilgili doğru bilinen yanlışlara ilişkin uyarılarda bulundu.

Direktörlük, dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada bulunan kanser hakkında farkındalığı artırmayı amaçlayan 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla hastalığa dair doğru bilinen yanlışlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, sağlıksız beslenme, sigara ve hava kirliliği gibi farklı sebeplerle kanserin görülme riskinin her geçen gün arttığı vurgulandı.

Hastaların bilinçli şekilde tedaviye yaklaşması gerektiği belirtilen açıklamada, yanlış bilgilere kulak asılması nedeniyle tedaviye geç kalındığı ve kansere karşı daha dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Erken tanı konan hastaların cerrahi müdahalelerle kanser hastalığından kurtulabildiğine işaret edilen açıklamada, doğru bilinen yanlışlar hakkında şu ifadelere yer verildi:

"'Kanserin belirti ve bulguları yoktur' ifadesi yanlış. Çünkü erken tanı tartışılmaz düzeyde yararlıdır. Birçok kanser türü, erken dönemde uyarıcı belirti ve bulgular gösterir. 'Tümörlü dokuya biyopsi yapmak kanserin yayılmasına neden olur' ifadesi yanlış. Tümör biyopsisi yapmanın kanserli hücrelerin yayılmasına neden olduğuyla ilgili bilimsel kanıt yoktur. 'Ne yaparsan yap kanser olacağın varsa olursun, kanser kaderindir' ifadesi yanlış. Tüm yeni kanser vakalarının en az yarısı önlenebilir veya tarama ile erken yakalanabilir. Tek başına sigara tüm kanser ölümlerinin yüzde 30'unu kapsıyor.

'Çoğu kanser ailesel geçişlidir, eğer ailende kanser öyküsü yok ise risk altında değilsin' yanlış. Sadece yüzde 5-10 kanserin ailesel ilişkisi bilinir, çoğu sporadiktir ve aile ilişkisi yoktur. 'Bazı kanser türleri bulaşıcıdır' yanlış. Kanserin hiçbir çeşidi bulaşıcı değildir. Bununla birlikte bilinen bulaşıcı virüsler kansere neden olabilir.

'Kansersen şeker yememelisin' yanlış. Şeker yemenin kanser hücresinin gelişimine veya hızlı yayılmasına sebep olduğuna ilişkin bilimsel kanıt yoktur. Normal hücrede olduğu gibi kanserli hücrenin de büyüme ve normal fonksiyonlarını görmek için şekere ihtiyacı vardır. Ancak şekeri kısmak kanser büyümesini yavaşlatmaz, şekeri artırmak kanserli hücrenin büyümesini hızlandırmaz."