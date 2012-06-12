Kanserin kontrolü tiryakinin elinde

Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin, kanserin dünya genelinde artış gösterdiğini, kanseri kontrol altına alabilen sadece 5, 6 gelişmiş ülke olduğunu belirterek, ''Bunun dışında dünyanın geri kalan bütün ülkelerinde kanser artış göstermektedir. Ülkemizde de artış görülmekte, bizdeki artışın 2030 yılına kadar süreceğini tahmin etmekteyiz'' dedi.

Kanseri kontrol altına almış ülke örnekleri incelendiğinde esas kontrol stratejisinin tedaviye değil, erken teşhise ve kanser taramalarına yönlendirilmesi gerektiğinin görüldüğünü ifade eden Gültekin, ''Bu ülkeler ancak bu şekilde kanseri kontrol altına alabilmiş. Kanseri önleme konusunda en önemli strateji tütün kontrolüdür. Elbette ki bu, devletin yasalarla yapabileceği bir şey değil. Öncelikle vatandaşımızın bu alışkanlığı kazanması gerekmektedir'' diye konuştu.

Gültekin, Türkiye'de yıllık 170 bin kanser olgusu görüldüğünü vurgulayarak, ''Bunların 3'de 2'si tütün ve obeziteye karşı gelişmektedir. O yüzden bizim ulusal kanser kontrol programımız olduğu gibi ulusal tütün kontrol programımızı ve ulusal obezite kontrol programlarımızı da geliştirdik. Amacımız ülkemizde, kendi bölgemizde, Avrupa'da tütün kullanımını en aza indirmiş ülke olmak, en obeziteyle savaşmış ve bu mücadelesini kazanmış ülke haline getirmektir'' dedi.