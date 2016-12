Eskiden kanser hastaları tek bir çeşit ilaç grubuyla tedavi ediliyorlardı. Bunlara kemoterapi ilaç gurubu deniyordu. Bu ilaçlar vücudun diğer hızlı bölünen hücrelerini de etkilediği için yan etkileri çok daha fazlaydı. Ve bu ilaçlar tümöre özgü değildi. Hızlı çoğalan tümöre karşı geliştirilmiş ilaçlardı. Eskiden o ilaçlar oldukça önemliydi. Günümüzde ise halen sitotoksik kemoterapi ilaçlarından vazgeçemiyoruz. Fakat tümörlerin genetik analizi çıkarılarak onlara özgü ilaçlar yapılması sağlandı. Akıllı ilaçlar sayesinde tümörü yok ederken ishal, ağız yarası, saç dökülmesi gibi yan etkileri de azaltmaktayız. Çok sayıda yeni ilaç araştırma ve geliştirme aşamasında ancak halen yan etkiler sıfıra inmiş değil. Belki birden fazla akıllı ilaç kullanılarak daha etkili bir biçimde tümörün küçültülmesi sağlanacaktır. Eskiden 6 ay ya da 1 yıllık yaşam ömründen bahsederken artık bazı hastalarda tamamen iyileşme ihtimali ortaya çıkmakta. Akıllı ilaçların yanı sıra en güncel olan konu immünoterapiler yani bağışıklık sistemini uyaran ilaçlardır. Bağışıklık sistemini baskılayan proteinlere karşı geliştirilmiş ilaçlar da artık ciddi anlamda onkoloji dünyasında yer bulan ve birçok kanser için de umut vadeden ilaçlar olarak karşımıza çıkıyor.

Hedef tedaviler (akıllı ilaçlar) veya halk arasında daha yaygın kullanılan ismiyle nokta atışı dediğimiz tedaviler hemen hemen tüm kanserlerde kullanılmakla birlikte akciğer, bağırsak, meme, mide gibi kanser türlerinde yoğunlukla kullanılmaktadır. Şu an için ciddi anlamda her yıl yeni yeni ilaçlar onaylanır hale geldi. Yeni ilaçlar için en önemli sıkıntı bu ilaçların piyasa çıktığı anda ücretinin fazla olması. Aylık on bin yirmi bin gibi maliyetlerden söz edebiliriz.

Aslında bununla ilgili bilimsel veriler az olmakla beraber şunu iyi biliyoruz ki vücudun bağışıklık sistemini daha güçlü hale getirdiğimizde tümörün yok edilmesi daha hızlı oluyor. Bağışıklık sistemiyle tümör arasında bir ilişki olduğu biliniyor. Eskiden de biliniyordu ama şimdi bu işin içinde daha fazla molekül olduğu daha fazla anlaşıldı.

Elimizde böyle bir veri yok. Çünkü bunlar için çok büyük çalışmalara ihtiyaç var. Küçük çaplı araştırmalar yok değil. Üzüntü ve sıkıntı ile birçok hastalık arasında ilgi olduğu biliniyor. Kişisel tecrübe olarak şunu söyleyebilirim ki birçok hastamda keder, üzüntü yaşadıktan sonra kanser şikayetleriyle doktora başvurduklarını tespit edebiliyorum. Ama bu kişisel bir bakış açısı. Kendi hastalarımın çoğunda bu durumu görebiliyorum ama bu bir kural değil. Bazen gayet mutlu yaşarken de bir kişi bir yerindeki kitleyle bana gelebiliyor.

Kanser hastalığıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında ne söyleyebilirsiniz?



Kanser hastalığı tanısı konan bir kişi mutlaka uzman kişiler tarafından tedavi edilmelidir. Halk arasında bilinen “kansere bıçak değerse sıçrar” sözünün yanlış olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bazı hastalar kanser olduğunu öğrendikten sonra aylarca, yıllarca değişik bitki tedavileri denendikten sonra kısa zamanda çözülecek sorunlarını daha komplike bir hale getirebiliyor. Bugün artık kanserin tedavisi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hayatta kalım süresi oldukça uzadı. Erken tedavi çok önemli. Daha da önemlisi taramalar çok önemli. Meme, bağırsak ve rahim ağzı kanseri için taramalarımızı lütfen ihmal etmeyelim.