Haber: Sumru Aydın

Kanseri Haber Veren 10 Belirti!

Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Kanserler oluşmaya başladıkları organ ve mikroskop altındaki görünüşlerine göre sınıflandırılırlar. Avrasya Hastanesi Radyasyon Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin, kanser türlerinin büyüme hızları ve yayılma biçimlerinde görülen farklılıklara dikkat çekerek en önemli 10 kanser belirtisini sizler için açıklıyor. Erken teşhisin tedavideki başarı şansını önemseyerek aşağıdaki belirtileri yaşıyorsanız en yakın Onkoloji Uzmanına muayene olmanızı öneriyoruz. Herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum.

Nasıl Kanser Oluruz? Metastaz Nedir?

Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme yeteneğine sahiptirler. Ölen hücrelerin yenilenmesi ve yaralanan dokuların onarılması amacıyla bu yeteneklerini kullanırlar. Fakat bu yetenekleri de sınırlıdır. Sonsuz bölünemezler. Her hücrenin hayatı boyunca belli bir bölünebilme sayısı vardır. Sağlıklı bir hücre gerektiği yerde ve gerektiği kadar bölüneceğini bilir.

Buna karşın kanser hücreleri, bu bilinci kaybeder, kontrolsüz bölünmeye başlar ve çoğalırlar. Kanser hücreleri birikerek tümörleri yani kitleleri oluştururlar. Tümörler normal dokuları sıkıştırabilirler, içine sızabilirler ya da tahrip edebilirler. Eğer kanser hücreleri oluştukları tümörden ayrılırsa, kan ya da lenf dolaşımı aracılığı ile vücudun diğer bölgelerine gidebilirler. Gittikleri yerlerde tümör kolonileri oluşturur ve büyümeye devam ederler. Kanserin bu şekilde vücudun diğer bölgelerine yayılması olayına metastaz adı verilir.

Bu Belirtilere Dikkat!

1.Ateş: Lenf bezi tümörlerinde ve kan kanserinde ilk belirti olarak karşımıza çıkar. Diğer kanser türlerinde ileri evrelerde sıklıkla görülür.

2.Halsizlik: Halsizlik; mide, kalın bağırsak ve kan kanserinin önemli belirtilerinden biridir. Halsizlik hastalığın seyrinin tahmini açısından da önemlidir.

3.Aşırı kilo kaybı: En önemli kanser belirtilerinden biridir. Nedeni bilinmeyen kilo kaybı özellikle akciğer, mide, pankreas, yemek borusu kanserlerinin ilk belirtisi olarak görülür.

4.Benlerdeki değişiklikler: Vücudunuzdaki benlerde meydana gelen şekil, renk ve boyut değişiklikleri melanom olarak adlandırılan tümörün habercisi olabilir. Cildimizdeki benlerde bahsettiğimiz anlamda bir değişiklik gözlemlendiğinde vakit kaybetmeden doktora gidilmeli. Cilt tümörlerinde erken teşhis ile başarı şansı yüksektir.

5.Ağrı: Ağrı ileri evredeki kanser belirtileri arasındadır. Testis ve kemik kanserlerinde ilk belirti olarak görülür.

6.Dışkı ve idrarda değişiklik: Dışkıda şiddetli kanama, uzun süren kabızlık veya ishal hali, dışkı boyutundaki değişiklik kalın bağırsak kanserinin ilk belirtisi olarak karşımıza çıkar. İdrar yapma sıklığındaki değişiklik, idrarda kanama ve idrar yaparken sancı oluşması idrar torbası ve prostat kanserlerinin ilk belirtisi olarak görülür.

7.Meme veya vücuttaki kitle: Cilt altında hissedilen kitle veya şişlik lenf bezi, meme, yumuşak doku ve testis tümörünün habercisi olabilir.

8.Kanama: Kanserin ilk ve ileri evrelerinde beklenmedik, olağan dışı kanamalar ortaya çıkabilir. Dışkıdaki kan kalın bağırsak tümörünün, kanlı balgam akciğer tümörünün, idrarda kan mesane tümörünün, zamansız ve beklenmedik vajina kanaması rahim ağzı kanserinin habercisi olabilir.

9.Horlama ve öksürük: Horlama gırtlak kanserinin ilk belirtisi olarak karşımıza çıkar. Uzun süren inatçı öksürükler ise akciğer kanserinin ilk belirtilerindendir.

10.Ağız içinde yara ve pamukçuk oluşması: Ağız içinde yanağın iç tarafında, dilin altında ve yanlarında oluşan beyaz lekeler kanserin habercisi olabilir. Bu lekeler pamukçuk tedavisi ile ağızdan kaybolmaz.

Kanser Tedavisi Nasıl Olur?

Günümüzde insanlar kanser belirtileri nelerdir sorusunu merak ettikleri kadar kanser tedavisi konusunda da araştırma içindedirler.

Kanserin tedavisinde bağışıklık sisteminin güçlü olması çok önemlidir. Bu nedenle tedaviye başlanırken önce bağışıklık sistemini zayıflatan sebepler ortadan kaldırılır. Kanser hücrelerinin hangi organlara ve ne kadar yayıldığı tahmin edilemediğinden güçlü bir bağışıklık sisteminin bu bozulmuş hücrelerle savaşmasını sağlamak ilk hedeftir. Kanser tedavisini onkoloji uzmanları tarafından gerçekleştirilir.