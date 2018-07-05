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Kanser tedavisinde ilave ücret kaldırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemelerle kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesinin kaldırıldığını bildirdi.

Kanser tedavisinde ilave ücret kaldırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemelerle kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesinin kaldırıldığını bildirdi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:53
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Kanser tedavisinde ilave ücret kaldırıldı

ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SarıeroğluSağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan düzenlemelerle kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesinin kaldırıldığını bildirdi.

Sarıeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandığını belirtti.

Tebliğde yaptıkları düzenlemeyle kanser hastalarının hastalıkla mücadelelerinde her an yanlarında olma sözlerini yerine getirdiklerini vurgulayan Sarıeroğlu, şunları ifade etti:

"Kanser tedavisi, cerrahisi ve ilacına ilişkin yani kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesini kaldırdık. Vatandaşlarımızdan; SGK ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları sunmuş oldukları bu hizmetler (kanser tedavisi, cerrahisi, ilacı) nedeniyle hiçbir şekilde ilave ücret almayacak, vatandaşlarımız ceplerinden hiçbir ücret ödemeyecek. Düzenleme öncesi kanser cerrahisi için yılda 240 milyon lira ödüyorken söz konusu düzenleme ile bu ödemeyi yılda yaklaşık 750 milyon liraya çıkartarak kanser hastalarımızın tedavilerini tamamen ücretsiz hale getirdik. Hem kanser hem de diğer tüm hastalıkların tedavisine ve önlenmesine ilişkin yine maliyet unsuru gözetmeksizin iyileştirmelerimiz hızla ve artarak devam edecek."

Bakan Sarıeroğlu, 2008'den beri SUT'tan çeşitli düzenlemeler yapıldığını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Bir yıla yakındır çok ayrıntılı ve teknik bir çalışma ile 7400 işlem kodu bulunan SUT'un 3550 işlem kodunda fiyat artışı yaptık. Yapılan değişikliklerle yüzde 14 ila yüzde 225 arasında fiyat artışı sağladık. Bu düzenlemeyle başta üniversitelerimiz olmak üzere kamu sağlık hizmeti sunucuları ile özel sağlık hizmeti sunucularının sunmuş olduğu hizmetlerin mali karşılığını alması ve finansal durumlarının iyileştirmesini sağlamış olduk."

2,5 milyar liraya yakın kaynak artışı sağlandı

Tebliğdeki değişikliklerle sigortalılar ve sağlık hizmeti sunucularının sorunlarının çözümüne ilişkin çok büyük bir bütçe imkanı sunduklarına dikkati çeken Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"SUT düzenlemesi ile sağlık hizmet sunucularına her yıl için yaklaşık 2,5 milyar lira kaynak artışı sağladık. Bu kaynağın sigortalılarımızın sağlık hizmetine erişimi, hizmetin yaygınlığı ve kalitesinde çok önemli artışlara dönüşmesini öngörüyoruz. Yayımlanan tebliğle sağlık hizmeti sunumunda hiçbir zaman maliyet unsuru gözetmediğimizi, insana ve hayata verdiğimiz değeri ve önemi bir kez daha açıkça ifade etmiş olduk. Sağlık hizmet sunumu sektöründe bir arz-talep dengesi kurarak, ülkemizdeki sağlık hizmeti yatırımlarının artırılmasına da bir olanak sağlayarak sektörde buna bağlı kalite, erişilebilirlik, yaygınlık ve istihdam artışı bekliyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
KanserTedavi
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