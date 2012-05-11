Kanser ilaçlarının temini kolaylaşacak

ANKARA - Listede yer alan başta kanser hastalarının tedavisinde kullanılanlar olmak üzere, yurt dışı ilaçların tamamı Bakanlık izni olmadan temin edilebilecek.



Yapılan değişiklikle, bu tip ilaçların yurt dışından temin edilmesi sürecinde, bürokratik engeller nedeniyle yaşanan gecikmelerin ortadan kaldırılması amaçlandı.

Güncellemeyle, onay alma süreci kalkıyor. Onay şartlarını yayımlayan Bakanlık, hastaların ve hasta yakınlarının onay başvurusu yapmadan ilaca erişmelerinin yolunu açıyor.

Yeni güncelleme ile 1 Aralık 2010 tarihinde 119 olan ilaç sayısı, 299'a çıkartıldı.

299 ilacın 46'sı kanser, 44'ü kardiyolojik hastalıklar, 36'sı ciddi enfeksiyonlar, 38'i sinir sistemi hastalıkları, 9'u solunum sistemi hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçları kapsıyor. Yine metabolik hastalıklar, dermatolojik, sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgili ilaçlar da bu listede bulunuyor.

Yeni liste, 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak.