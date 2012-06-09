Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kan verme rekoruna AA'dan katkı

Türk Kızılayı Adana Şubesi'nce başlatılan, ''dünya kan verme rekoru'' hedeflenen kampanyaya Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürlüğü de katıldı.

Kan verme rekoruna AA'dan katkı

Türk Kızılayı Adana Şubesi'nce başlatılan, ''dünya kan verme rekoru'' hedeflenen kampanyaya Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürlüğü de katıldı.

09 Haziran 2012 Cumartesi 08:30
665 Okunma
Kan verme rekoruna AA'dan katkı

ADANA

Türkiye Kızılayı Adana Şubesi'nce 8 Haziran Dünya Kan Verme Günü'nde kırılmaya çalışılan dünya kan verme rekoruna Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürlüğü personeli de katıldı.
Derneğin Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Adana Tren Garı'nın önünde kurulan alanda kan alımı için kurulan çadırda AA muhabirine yaptığı açıklamada,  dünya rekorunu kırmak için 8 Haziran Dünya Kan Verme Günü'nde ''Biz Adanalıyık, kan portakal meyvemiz, yardımsever milletiz'' sloganıyla kan verme kampanyası başlattıklarını belirterek, ''Amacımız rekor kırmak değil farkındalık oluşturmak. Kan vermek bir hayat kurtarmak anlamına gelir. Bir diğer hedefimiz de Adanalıları kan kardeşi yapmak. Bunun da güzelliğini yaşıyoruz'' dedi.
Saygılı, kampanyaya çeşitli kurumların katkıda bulunduğunu, ilginin yoğun olduğunu belirterek, ''Başta Anadolu Ajansı olmak üzere diğer kurumlara katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.
Kan verme işleminin hızla sürdüğünü bildiren Saygılı, 3 bin ünite sınırlarına ulaştıklarını, hedeflerinin dünya rekoru olduğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü İsa Sansar ise Anadolu Ajansı olarak Türk Kızılayı'nın başlattığı kampanyaya destek verdiklerini belirterek, ''Bu kutsal görevde biz de Anadolu Ajansı olarak yerimizi aldık. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah Türkiye rekoru ile dünya rekoru da Adana'da kırılır'' dedi.
Kampanya kapsamında Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu. 
Kozan ilçesinde ise çeşitli noktalarda kan verme işlemi sürüyor. 
Kaymakam İzzettin Sevgili, Kozan'da kampanyaya gösterilen ilginin hedefledikleri bağış miktarına ulaşılacağına işaret olduğunu belirterek, destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

Denemeye katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür plaketi
Kampanya kapsamında İstasyon Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirildi.
AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ömer Çelik, barkovizyondan katılımcılara seslenerek, dünyanın birçok bölgesinde mazlum insanların kanının döküldüğü bir süreçten geçildiğini, her gün birtakım katliam ve facia haberleriyle baş başa kaldıklarını belirtti.
Türkiye'nin söz konusu insanlara ülke ve millet olarak elinden geldiğince yardımcı olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:
''Kan dökülen bir dünyada kendi kanlarınızdan bağışta bulunarak, çok daha önemli bir hayat kurtarma faaliyetine imza atıyorsunuz. Bu yaptığınız işin dinen, geleneklerimizde ve bugünün dünyasında anlamı çok büyük. Bu, tüm insanlığa verilmiş bir mesaj olacak, barışı ve iyiliği hatırlatmış olacaksınız. Yapılan her şeyin bir karşılığı vardır. Bence kan bağışı, Allah'ın insana verdiği bedenin ve sağlığın zekatıdır. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.'' 
Etkinlikte Vali Coş, Belediye Başkan Vekili Aldırmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan ve Çukurova kaymakamlıkları ile belediyelerinin yetkilileri, Türk Kızılayı Adana Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ve sponsor firma temsilcilerine, katkılarından dolayı teşekkür plaketleri verildi.

AA

Son Güncelleme: 09.06.2012 00:31
Anahtar Kelimeler:
AA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ