Kan verme rekoruna AA'dan katkı

ADANA

Türkiye Kızılayı Adana Şubesi'nce 8 Haziran Dünya Kan Verme Günü'nde kırılmaya çalışılan dünya kan verme rekoruna Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürlüğü personeli de katıldı.

Derneğin Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Adana Tren Garı'nın önünde kurulan alanda kan alımı için kurulan çadırda AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya rekorunu kırmak için 8 Haziran Dünya Kan Verme Günü'nde ''Biz Adanalıyık, kan portakal meyvemiz, yardımsever milletiz'' sloganıyla kan verme kampanyası başlattıklarını belirterek, ''Amacımız rekor kırmak değil farkındalık oluşturmak. Kan vermek bir hayat kurtarmak anlamına gelir. Bir diğer hedefimiz de Adanalıları kan kardeşi yapmak. Bunun da güzelliğini yaşıyoruz'' dedi.

Saygılı, kampanyaya çeşitli kurumların katkıda bulunduğunu, ilginin yoğun olduğunu belirterek, ''Başta Anadolu Ajansı olmak üzere diğer kurumlara katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.

Kan verme işleminin hızla sürdüğünü bildiren Saygılı, 3 bin ünite sınırlarına ulaştıklarını, hedeflerinin dünya rekoru olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü İsa Sansar ise Anadolu Ajansı olarak Türk Kızılayı'nın başlattığı kampanyaya destek verdiklerini belirterek, ''Bu kutsal görevde biz de Anadolu Ajansı olarak yerimizi aldık. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah Türkiye rekoru ile dünya rekoru da Adana'da kırılır'' dedi.

Kampanya kapsamında Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.

Kozan ilçesinde ise çeşitli noktalarda kan verme işlemi sürüyor.

Kaymakam İzzettin Sevgili, Kozan'da kampanyaya gösterilen ilginin hedefledikleri bağış miktarına ulaşılacağına işaret olduğunu belirterek, destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

Denemeye katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür plaketi

Kampanya kapsamında İstasyon Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ömer Çelik, barkovizyondan katılımcılara seslenerek, dünyanın birçok bölgesinde mazlum insanların kanının döküldüğü bir süreçten geçildiğini, her gün birtakım katliam ve facia haberleriyle baş başa kaldıklarını belirtti.

Türkiye'nin söz konusu insanlara ülke ve millet olarak elinden geldiğince yardımcı olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

''Kan dökülen bir dünyada kendi kanlarınızdan bağışta bulunarak, çok daha önemli bir hayat kurtarma faaliyetine imza atıyorsunuz. Bu yaptığınız işin dinen, geleneklerimizde ve bugünün dünyasında anlamı çok büyük. Bu, tüm insanlığa verilmiş bir mesaj olacak, barışı ve iyiliği hatırlatmış olacaksınız. Yapılan her şeyin bir karşılığı vardır. Bence kan bağışı, Allah'ın insana verdiği bedenin ve sağlığın zekatıdır. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.''

Etkinlikte Vali Coş, Belediye Başkan Vekili Aldırmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan ve Çukurova kaymakamlıkları ile belediyelerinin yetkilileri, Türk Kızılayı Adana Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ve sponsor firma temsilcilerine, katkılarından dolayı teşekkür plaketleri verildi.