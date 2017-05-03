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Kan grubu '0' olanlarda kalp krizi daha düşük

Kan grubu "0" olanlarda, kalp krizi ve inme geçirme olasılığının diğerlerine göre daha az olduğu belirtildi.

Kan grubu '0' olanlarda kalp krizi daha düşük

Kan grubu "0" olanlarda, kalp krizi ve inme geçirme olasılığının diğerlerine göre daha az olduğu belirtildi.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:07
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Kan grubu '0' olanlarda kalp krizi daha düşük

Kan grubu "0" olanlarda, kalp krizi ve inme geçirme olasılığının diğerlerine göre daha az olduğu belirtildi.

BBC'nin haberine göre, sonuçları Avrupa Kardiyoloji Topluluğu'nun kongresinde açıklanan araştırmada bilim adamları, 1,3 milyon kişi üzerinde yaptıkları çalışmada, kan grubu "0" olanların koroner ve kardiyovasküler rahatsızlık riskinin diğer kan gruplarına göre yüzde 9 daha düşük kaldığını tespit etti.

Kan grupları "A", "B" ve "AB" olan kişilerde kanın pıhtılaşmasını sağlayan bir proteinin daha yüksek seviyelerde bulunmasının, kalp krizi riskini arttıran bir faktör olabileceği kaydedildi.

Uzmanlar, risk küçük görünmesine rağmen tüm nüfus göz önünde bulundurulduğunda ortaya çıkacak rakamların dikkate değer olacağı uyarısını yaptı.

Daha önce yapılan bir araştırma, nadir rastlanan "AB" kan grubuna sahip kişilerin, kalp krizi konusunda en savunmasız grup olduğunu göstermişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kan GrubuKalp KriziSağlık
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