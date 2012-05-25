Kalsiyum ilaçlarına dikkat

ANKARA - BBC'nin haberinde, Almanya'da yapılan bir araştırmanın, kalsiyum ilaçlarının, kalp krizi geçirme olasılığını artırabileceği ve ''dikkatli bir şekilde alınması'' gerektiğini gösterdiği ayrıca uzmanların, kalsiyum dahil olmak üzere dengeli beslenmenin daha iyi bir strateji olacağı görüşünü savundukları belirtildi.



Sonuçları ''Heart'' (Kalp) dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Heidelberg'deki Alman Kanser Araştırma Merkezi'nde 23 bin 980 kişi, 10 yılı aşkın bir süre izlendi ve kalsiyum ilaçları alanlarla almayanların kalp krizi geçirme oranları karşılaştırıldı.

Merkezde, kalsiyum ilaçları almayan 15 bin 959 kişiden 851'inin kalp krizi geçirdiği, kalsiyum ilaçları alanların kalp krizi geçirme olasılığının ise almayanlardan yüzde 86 oranında daha yüksek olduğu gözlendi.

Kalsiyum ilaçları, kemiklerin güçlendirilmesi ve kırılmaların önlenmesi için sıklıkla yaşlılar tarafından kullanılıyor.