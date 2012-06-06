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''Kalpsiz'' hasta nakil bekliyor

Kalbinin yerine takılan ''total yapay kalp'' ile yaşayan ve nakil bekleyen Arif Şahin, ''Herkese tavsiyem kalplerine iyi baksınlar'' dedi

''Kalpsiz'' hasta nakil bekliyor

Kalbinin yerine takılan ''total yapay kalp'' ile yaşayan ve nakil bekleyen Arif Şahin, ''Herkese tavsiyem kalplerine iyi baksınlar'' dedi

06 Haziran 2012 Çarşamba 13:56
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''Kalpsiz'' hasta nakil bekliyor
ANKARA - Kalp nakli bekleyen Arif Şahin'e, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen ameliyatla, uygun kalp bulununcaya kadar ''total yapay kalp'' takıldı. Hastalıklı kalbin tamamen çıkarılarak yerine takılan ''total yapay kalp'' ile yaşayan Şahin, Türkiye'de kalbi olmadan yaşayan ve uygun donör bekleyen ikinci hasta oldu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kalp Nakli Merkez Sorumlusu Prof. Dr. Ahmet Rüçhan Akar, hastanın kalbindeki yaşamsal sorunlar nedeniyle acil nakil listesine alındığını anlattı. Akar, şunları kaydetti:
''Hastanın iki kez geçici felç atağı geçirmesi üzerine hastamızı total yapay kalp hazırlıkları da yaparak ameliyata aldık. Amacımız pıhtıları temizleyerek, kalbi onarmaktı. Ancak ameliyatta uzun uğraşlarımıza rağmen bu durumun mümkün olmadığını ve hastamızın total yapay kalpten başka bir şansının olmadığı sonucuna vardık. Bu durum için en uygun ve tek sistem olan total yapay kalbi 8 saatlik bir ameliyatla taktık.''
Akar, Şahin'e uygun bir kalp çıktığında ise nakil için tekrar ameliyata alınacağını kaydetti.
Total yapay kalp takılan tır şoförü Arif Şahin, ''Önceleri umutsuzluğa kapıldım, ama şimdi hiç umutsuzluğa kapılmıyorum. Herkese tavsiyem kalplerine iyi baksınlar. Şu an durumum iyi. Hocama güveniyorum bizi ölmekten kurtardı'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2012 05:57
Anahtar Kelimeler:
Arif Şahin
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