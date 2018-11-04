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Kalp Kapağı Ameliyatı Olacaklar Dikkat!

Kalp Kapakçığı hastalıkları Dünya’da ve Türkiye’de kalp cerrahisi ameliyatlarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Dünyada tüm ölümlerin %1-2’sinin sorumlusu olan bu hastalığın kalp üzerindeki olumsuz etkileri genellikle bir hastalığın kalbi tahrip etmesinin ardından ortaya çıkıyor. Bu nedenle hastalığı bilip, erken dönemde tedavi olmak çok önemli. Sağlık Notlarında bu hafta Avrasya Hastanesi  Kardiovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Cenal Kalp kapakçığı ameliyatları hakkında merak ettiğiniz herşeyi sizin için yanıtlıyor. Herkese sağlıklı ve mutlu haftalar dilerim.

Kalp Kapağı Ameliyatı Olacaklar Dikkat!

Kalp Kapakçığı hastalıkları Dünya’da ve Türkiye’de kalp cerrahisi ameliyatlarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Dünyada tüm ölümlerin %1-2’sinin sorumlusu olan bu hastalığın kalp üzerindeki olumsuz etkileri genellikle bir hastalığın kalbi tahrip etmesinin ardından ortaya çıkıyor. Bu nedenle hastalığı bilip, erken dönemde tedavi olmak çok önemli. Sağlık Notlarında bu hafta Avrasya Hastanesi  Kardiovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Cenal Kalp kapakçığı ameliyatları hakkında merak ettiğiniz herşeyi sizin için yanıtlıyor. Herkese sağlıklı ve mutlu haftalar dilerim.

04 Kasım 2018 Pazar 20:12
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Kalp Kapağı Ameliyatı Olacaklar Dikkat!

SUMRU AYDIN

Kalp Kapakçığı hastalıkları Dünya’da ve Türkiye’de kalp cerrahisi ameliyatlarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Dünyada tüm ölümlerin %1-2’sinin sorumlusu olan bu hastalığın kalp üzerindeki olumsuz etkileri genellikle bir hastalığın kalbi tahrip etmesinin ardından ortaya çıkıyor. Bu nedenle hastalığı bilip, erken dönemde tedavi olmak çok önemli. Sağlık Notlarında bu hafta Avrasya Hastanesi  Kardiovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Cenal Kalp kapakçığı ameliyatları hakkında merak ettiğiniz herşeyi sizin için yanıtlıyor. Herkese sağlıklı ve mutlu haftalar dilerim.

Mitral Kapaktaki Darlık ve Yetmezlik Nedir?

Mitral kapak darlığı tüm kapak hastalıkları içerisinde en sık görülen bozukluktur. Kanın sol atriumdan sol ventriküle geçişinde problem olduğu için kanın ileri gidişi engellenmektedir. Buna bağlı olarak nefes darlığı, çarpıntı,ritm problemleri, emboli, kalp yetmezliği bulguları ortaya çıkabilir. Mitral kapak yetmezliğinde kanın kalp içerisinde göllenmesi nedeniyle kalp üzerinde yüklenme oluşur.Romatizmal hastalıklarda darlık ve yetmezlik bir arada olabiliyor.

Dejeneratif Kalp Kapakçığı Hastalığı Ne Demektir?

Gelişmiş ülkelerde en sık gördüğümüz kalp hastalığından biridir.Yaşlılıkla birlikte kalp kapakçığının elastikiyetini kaybetmesi, kireçlenmeye başlaması darlık ve yetmezlik oluşuyor. Hastanın nefes darlığı şikayeti başlamış, akciğer tansiyonu yükselmiş ise kalp kapakçığını tamir ediyoruz. Bu hastalıkta ameliyat etme oranımız oldukça düşüktür. Dejeneratif hastalıklarda ekip olarak tamir etmeyi daha çok istiyoruz. Çünkü sonuçlar daha başarılı oluyor. 

Aort Kapak Hastalıklarından Bahseder misiniz?

Aort kapak hastalıklında kalp kapakçığını çoğunlukla değiştirmekteyiz. Tamir şansı aort kapak hastalıklarında daha azdır. 

Aort kapak hastalığının nedenlerini 3 başlık altında değerlendirilir.

1. Doğumsal nedenler 

2 yaprakçıklı aort kapak erişkin yaşta en sık görülen aort darlığı nedenidir. Nadiren aort yetmezliği şeklinde görülür. 

2. İleri yaşa bağlı 

65 yaş ve üstündeki hastalarda kapaklar zamanla kalınlaşma göstererek esnekliğini yitirir. 

3. Romatizmal hastalıklar.

Hangi Durumlarda Kalp Kapakçığının Değiştirilmesi ya da Tamir Edilmesi Söz Konusu Oluyor?

Kapak çok kireçlenmemişse ve yapısı çok bozulmamışsa tamir edebiliyoruz. Ama bazen hastalık tekrarlayabiliyor. Biz de genelde değiştirmeyi tercih ediyoruz. Kalp kapakçıklarının değiştirilmesini hastanın yaşına göre tercih ediyoruz. Bunun dışında  kapak büyüklüğü, kalp ritmindeki bozukluklar ve hayat boyu kanı sulandırıcı ilaç alıp alamayacağı ve müdahele edilecek kapakçık sayısı bu konuda dikkate alınacak noktalardır. Hasta genç ise Mekanik Kapak, 60 yaşın üzerinde ise biyolojik kapakçık kullanmayı tercih ediyoruz. 


Mekanik Kapakçıklar:

Bunlar biyolojik olmayan maddelerden yapılmıştır. Bu kapakçıkları olan hastalar hayat boyu kanı sulandırıcı ‘Coumadin’ adında bir ilaç kullanmak zorundadırlar.

Biyolojik Kapakçıklar:

Bu kapakçıklar da çeşitli hayvan ve bazen de insan dokularından yapılır. Bu tür kapakçık ameliyatı sonrası kanı sulandırıcı alınmasına gerek yoktur ancak bu tür kapakçıklar mekanik kapakçıklar kadar uzun ömürlü değillerdir. Biyolojik kapağı genelde genç hastalara takmıyoruz. Fakat bazı özel durumlarda yani hasta kan sulandırıcı kullanmaması gerekiyorsa biyolojik kapak takmak zorunda kalıyoruz.

Kalp Kapağı Ameliyatından Sonra Hasta Eski Yaşamına Geri Dönebiliyor mu?

Kapak değiştirdiğimiz ya da tamir ettiğimiz zaman oradaki darlığı gideriyoruz. Hastanın akciğer tansiyonu düşmeye başlıyor. Hastanın şikayetleri düzeliyor. Eğer mitral kapak taktıysak hasta kan sulandırıcıyı hayat boyu kullanmak zorunda kalıyor. Hasta taburcu olduktan sonra altı veya sekiz hafta süresince hergün biraz daha kuvvet kazandığını görecektir. İyileşmeyi hızlandırmanın en kolay ve o kadar da etkili bir yöntemi bol bol yürümektir. Bu düreçte doktorunuzla iletişimde olmayı da aksatmamak gerekir. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kalp Kapağı AmeliyatıAvrasya HastanesiKardiovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza CenalSumru Aydınönce Vatan
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