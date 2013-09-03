Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

"Kalbin ilacı müzik"

Sevilen müziği dinlemenin beyinde endorfin hormonunun salgılanmasını sağlayarak kalbi güçlendirebileceği belirlendi.

"Kalbin ilacı müzik"

Sevilen müziği dinlemenin beyinde endorfin hormonunun salgılanmasını sağlayarak kalbi güçlendirebileceği belirlendi.

03 Eylül 2013 Salı 08:25
2699 Okunma
ANKARA

Sırbistan'daki Nis Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaptığı araştırma, enstrümantal müziğin kalbi güçlendirdiğini, kalp hastalarının daha çabuk iyleşmesini sağladığını gösterdi.

Kalp hastası 74 kişiyi 3 gruba ayıran bilim adamları, ilk gruptakilerden 3 hafta aerobik derslerine gitmelerini, ikinci gruptakilerden derslere gidip günde yarım saat müzik dinlemelerini istedi. Son gruptakiler ise sadece müzik dinledi.

3 haftadan sonra spor yapan ve müzik dinleyen hastaların kalp sağlığının büyük ölçüde düzeldiği belirlendi. Bu gruptakilerin kalp faaliyeti ve egzersiz kapasitesi (kişinin kaldırabileceği maksimum fiziksel aktivite) ortalama yüzde 39 arttı.

Müzik dinlemeyen ancak spor yapanların kapasitesinin yüzde 29 arttığı ancak ilginç şekilde, sadece müzik dinleyen gruptakilerin de egzersiz kapasitesinin yüzde 19 yükseldiği görüldü.

Müziğin beyinde, mutluluk hormonu endorfinin salgılanmasını sağladığını belirten bilim adamları, müzik dinleyerek spor yapmanın kalp faaliyetinin iyileşmesine, dolayısıyla hastaların daha kolay toparlanmasına yardımcı olabileceğine dikkati çekti.

Bilim adamları, "ideal müziğin" bulunmadığını, kişilerin, olumlu duygular uyandıran, mutlu hissettiren ya da rahatlatan müziği seçebileceğini belirtti.

AA

Son Güncelleme: 03.09.2013 08:26
Anahtar Kelimeler:
Kalbin Ilacı Müzik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
'İlaçlı stentte dışa bağımlılığı azaltacağız'
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE KARŞI “VÜCUDU EĞİTEREK” MÜDAHALE
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Probiyotik kullanımı hekim kontrolünde olmalı'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
'Sevgin İliklerime İşlesin'
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
'Geleneksel tıp' uzmanları Türkiye'de buluşacak
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Kanser tedavisinde DNA nanorobotları devrede
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı
Suriyeli hastaya yeni topuk yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ