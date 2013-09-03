"Kalbin ilacı müzik"

ANKARA



Sırbistan'daki Nis Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaptığı araştırma, enstrümantal müziğin kalbi güçlendirdiğini, kalp hastalarının daha çabuk iyleşmesini sağladığını gösterdi.



Kalp hastası 74 kişiyi 3 gruba ayıran bilim adamları, ilk gruptakilerden 3 hafta aerobik derslerine gitmelerini, ikinci gruptakilerden derslere gidip günde yarım saat müzik dinlemelerini istedi. Son gruptakiler ise sadece müzik dinledi.



3 haftadan sonra spor yapan ve müzik dinleyen hastaların kalp sağlığının büyük ölçüde düzeldiği belirlendi. Bu gruptakilerin kalp faaliyeti ve egzersiz kapasitesi (kişinin kaldırabileceği maksimum fiziksel aktivite) ortalama yüzde 39 arttı.



Müzik dinlemeyen ancak spor yapanların kapasitesinin yüzde 29 arttığı ancak ilginç şekilde, sadece müzik dinleyen gruptakilerin de egzersiz kapasitesinin yüzde 19 yükseldiği görüldü.



Müziğin beyinde, mutluluk hormonu endorfinin salgılanmasını sağladığını belirten bilim adamları, müzik dinleyerek spor yapmanın kalp faaliyetinin iyileşmesine, dolayısıyla hastaların daha kolay toparlanmasına yardımcı olabileceğine dikkati çekti.



Bilim adamları, "ideal müziğin" bulunmadığını, kişilerin, olumlu duygular uyandıran, mutlu hissettiren ya da rahatlatan müziği seçebileceğini belirtti.





AA