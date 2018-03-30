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Kahve atardamarları kalsiyumdan temizliyor

Yüksek oranda kahve tüketiminin atardamarlarda kalsiyum birikimini engelleyerek kan dolaşımını hızlandırdığı tespit edildi.

Kahve atardamarları kalsiyumdan temizliyor

Yüksek oranda kahve tüketiminin atardamarlarda kalsiyum birikimini engelleyerek kan dolaşımını hızlandırdığı tespit edildi.

30 Mart 2018 Cuma 13:22
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Kahve atardamarları kalsiyumdan temizliyor

ANKARA

The Telegraph'ın haberine göre, Sao Paulo Üniversitesinden bilim insanları, neredeyse tamamı kahve içen 4 bin 400 katılımcının beslenme programlarını ve Koroner Atardamar Kalsiyum (CAC) değerlerini inceledi.

Daha fazla kahve içenlerin CAC değerlerinin daha düşük olduğunu tespit eden araştırmacılar, bunun koroner atardamarlarda daha az kalsiyum birikimi ve daha iyi kan dolaşımı anlamına geldiğini vurguladı.

Bilim adamları, diğer yandan kahve tüketiminin günde 3 bardakla sınırlanması gerektiğini, bunun hem CAC değerlerini düşük kalmasını sağlayacağını, hem de aşırı kahve tüketiminin getireceği zararları önleyeceği uyarısında bulundu.

Araştırma, American Heart Association dergisinde yayımlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahveAtardamarKalsiyumönce Vatan
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