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Kadınlarda akciğer kanseri oranı yükseldi

Kadınlarda akciğer kanseri görülme sıklığının yüzde 27 oranında arttığı belirlendi.

Kadınlarda akciğer kanseri oranı yükseldi

Kadınlarda akciğer kanseri görülme sıklığının yüzde 27 oranında arttığı belirlendi.

01 Kasım 2018 Perşembe 11:41
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Kadınlarda akciğer kanseri oranı yükseldi

ANKARA - Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Tütünsüz Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanserin dünyada ve Türkiye'de görülen en önemli hastalıklar içinde yer aldığını söyledi.

Erkeklerde akciğer, kadınlarda ise meme kanserinin ilk sırada bulunduğunu belirten Sunguroğlu, yaşam stilinin sağlık üzerinde yüzde 60 oranında etkili olduğununa dikkati çekti.

Sunguroğlu, kanser gelişiminde çevresel ve genetik faktörlerin hastalık gelişiminde önemli rol oynadığını belirterek, "Kanserin nedenlerine ilişkin yapılan bilimsel çalışmalar göre, akciğer kanserlerinin yüzde 90'ı tütün ve tütün ürünlerinin kullanımdan kaynaklanıyor. Erkeklerde tütün ürünlerinin kullanımı yüksek olduğundan akciğer kanseri sıklığı da yüksek. Akciğer kanseri görülme sıklığı erkeklerde birinci sırada bulunuyor." dedi.

Prof. Dr. Sunguroğlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürüttüğü bir araştırmada, 78 akciğer kanseri tanısı konmuş hastaların tamamının tütün ve tütün ürünleri kullandığını tespit ettiğini anlattı.

Tütünle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda erkeklerde akciğer kanseri oranı yükselişinin durduğunun tespit edildiği bilgisini veren Sunguroğlu, "Sigara yasağı etkili oldu ve erkeklerde akciğer kanserindeki yükselme duraklamaya girdi. Şu an için düşmedi ancak durakladı, ki bu da çok önemli. Çünkü, geçmişte hızla artış gösteriyordu." diye konuştu.

"Akciğer kanseri görülme sıklığı kadınlarda 4. sıraya yükseldi"

Sunguroğlu, akciğer kanseri görülme sıklığının kadınlarda erkeklere göre çok daha az görülürken, son yıllardaki çalışmaların bu sonucu değiştirdiğini dile getirerek, şunları belirtti:

"Maalesef artık gerek dünyada gerekse ülkemizde sigara kullanımının kadınlarda artmasına bağlı olarak akciğer kanseri görülme sıklığı da artış göstermeye başladı. Bu alanda yapılan çok sayıda bilimsel çalışmaya göre kadınlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının artmasıyla 5. sırada yer alan akciğer kanseri görülme sıklığı 4. sıraya yükseldi."

Akciğer kanserinde tütün kullanımının etkisine yönelik yeni bir çalışmanın sonucunu paylaşan Sunguroğlu, "Dr. Naomi Elster tarafından yapılan ve sonuçları BBC Future Dergisi'nde açıklanan bilimsel araştırmaya göre, dünya genelinde erkeklerde akciğer kanseri görülme sıklığı düşerken, kadınlarda yüzde 27 oranında arttı." bilgisini verdi.

"Elektronik sigara ve nargile de en az sigara kadar tehlikeli"

Kadınların tütün kullanımındaki artışın acı bir tablo olduğu değerlendirmesinde bulunan Sunguroğlu, bu nedenle sigara ile daha etkili mücadele edilmesi gerektiğini bildirdi.

Sunguroğlu, tütün kullanımı ve dumana maruz kalmanın sağlık üzerindeki etkileri konusunda kadınların çok daha etkin bilgilendirilmelerinin gereğini vurguladı.

Elektronik sigara ve nargilenin de en az sigara kadar tehlikeli olduğunun altını çizen Sunguroğlu, hiçbir şekilde kullanılmaması gerektiğini ifade ettiği bu ürünlerin dumanına da maruz kalınmamasını istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KadınlarAkciğer Kanseri
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