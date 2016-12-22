Öyle ki firmanın bu zamana kadar piyasaya sürmüş olduğu ürünler son derece kusursuz ve teknik özellikleri açısından da kullanıcılara oldukça çok yenilik vaat ediyor. Joyetech
firmasının üretmiş olduğu ürünler arasında teknolojik özellikleri son derece hat safhalarda olan ve sigara kullanımı açısından oldukça yüksek derece bağımlı kişiler için üretilmiş olan en iyi cihazlar ise eGrip 2
ve Cubois Box 150w olarak bilinmektedir. Bu cihazlar yüksek buhar üretimi ve tat verme özellikleri ile piyasada bulunan diğer elektronik sigara modellerine göre son derece lüks özellikleri bünyesinde taşıyorlar. Sigarayı bırakmak isteyenler için firmanın elbette ki oldukça fazla ürünü mevcut olarak bulunuyor. Bu ürünleri seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise şüphesiz ki sigara alışkanlığının hangi boyutta olduğunun bilinmesi ve buna uygun olarak bir elektronik sigara
modelinin satın alınmasıdır. Sigaraya yeni başlayanların en yüksek teknik özelliklere sahip ürünü satın almak yerine kendilerine uygun bir Joyetech
modeli almaları çok daha mantıklı bir yöntem olarak kendisini gösterecektir.
Elektronik Sigara ile Sağlıklı Bir Hayat Mümkün mü?
Elektronik sigaraların çalışma mantığı aslına bakıldığı zaman kişilerin günlük nikotin alma ya da dudak tiryakiliği gibi alışkanlıklarını gidermek için onlara tıpkı sigara içiyormuşçasına bir his yaratmaktır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken ise elektronik sigaralar gerçek sigaralara göre daha masum. Çünkü cihazın sağlamış olduğu duman ve likitten oluşmaktadır. Öyle ki 100% vg likit aldığınızda içerisinde kesinlikle zararlı bir maddenin bulunmadığını söylemek elbette ki çok doğru olacaktır. Bu nedenle sigarayı bırakmak isteyen herkesin uzun bir tedavi süreci yerine, gelişen teknolojiyi hızla takip ederek bu tür cihazları tercih etmeleri en doğru yöntemlerden biridir. Sigaraya yeni başlayanlar, orta seviyede içici olanlar ve son derece yüksek nikotin bağımlısı olan insanlar kendi bağımlılık derecelerine göre cihaz seçmek konusunda titiz davranmalıdır. Sigarasız ve sağlıklı bir yaşam için sizlerde elektronik sigaralardan yardım alabilirsiniz. İyi günler.
Önce Vatan Gazetesi
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