İstiridye Mantarının Bilinmeyen Faydaları

Farklı pişirme türlerine göre (kavurma, sote, haşlama vb.) servis edilebilen istiridye mantarı, pişirme türü ne olursa olsun besin değerini koruyan bir gıda. İstiridye mantarı faydaları sayesinde vücudumuzda yer alan dolaşım ve sindirim sistemlerinin işleyişini düzenleyici bir etkiye sahip.

İstiridye Mantarının Besin Değerleri

İstiridye mantarı; vücudumuzun günlük vitamin ve kalsiyum ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir besin maddesi. Ayrıca istiridye mantarı günlük enerji ihtiyacımız için de önemli bir kaynak konumunda yer alıyor. Sahip olduğu besin değerleri dikkate alındığında istiridye mantarı faydaları diyetisyenler için de araştırma kaynağı olmuş durumda.

İstiridye mantarı gıdalarının en dikkat çekici özelliği kolesterol içermemesidir. Sıfır kolesterol değerine sahip olan istiridye mantarı, bu bakımdan kırmızı et yerine tercih edilebilecek en iyi alternatif. Öte yandan istiridye mantarı 35 kcal değerinde bir enerji oranına sahip. Bu oran yetişkin bir bireyin ihtiyaç duyduğu günlük enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan niteliktedir. En az kırmızı et kadar lezzetli bir gıda olan istiridye mantarı, protein değeri açısından da zengin değerlere sahip bir ürün.

İstiridye mantarı faydaları bakımından dikkat çekici olan bir diğer besin değeri ise yağ miktarının azlığı. Yapılan analizlerde istiridye mantarlarının içeriğinde yer alan doymuş ve doymamış yağ oranlarının düşüklüğü; karaciğer ve sindirim sistemini zorlanmaması açısından önem taşıyor.

İstiridye Mantarının Vücut Sistemleri Üzerindeki Olumlu Etkileri

İstiridye mantarı faydaları yalnızca sahip olduğu besin değerleri ile sınırlı değil. İstiridye mantarı vücudumuzda aşağıda belirtilen sistemlerin çalışma düzeni için de önemli faydalara sahip bir gıda. İstiridye mantarının etki ettiği vücut sistemlerimiz:

Dolaşım sistemi

Sindirim sistemi

Bağışıklık sistemi

Kas ve iskelet sistemi olarak belirtiliyor.

İstiridye mantarı faydaları içerisinde en dikkat çekici unsur kolesterolü düşürücü etki sağlaması. Yukarıda da belirtildiği gibi istiridye mantarının sıfır kolesterol değerine sahip olması sağlıklı beslenme açısından onu önemli bir besin kaynağı haline getiriyor. Anti bakteriyel özellik de istiridye mantarı faydaları arasında oldukça dikkat çekici bir özellik. Sahip olduğu besin değerleri sayesinde antibiyotik özelliği taşıyan istiridye mantarları; vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek mikroplara karşı etkin bir savunma sağlıyor.

İstiridye mantarı faydaları içerisinde; kalp damar sağlığına olan olumlu etkileri de yer alıyor. İçeriğindeki zengin potasyum kan basıncını dengeliyor. Antioksidan özellik de istiridye mantarı faydaları arasında göze çarpan bir unsur. Bu sayede vücuttaki zararlı maddeler temizlenerek vücut sağlığı korunuyor.