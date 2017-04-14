Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89781
ALTIN
152.732
DOLAR
3.6892
STERLIN
4.6191
EURO
3.9192
Denizlerde av yasağı
Denizlerde av yasağı
CHP 'hayır'dan umutlu
CHP 'hayır'dan umutlu
'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'
'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'
Fenerbahçe'nin gözü kupada
Fenerbahçe'nin gözü kupada
NBA'de normal sezon bitti
NBA'de normal sezon bitti

İstiridye Mantarının Bilinmeyen Faydaları

Gerek lezzeti ve gerek sunum şekli ile pek çok yemek türünü geride bırakan istiridye mantarı; zengin besin değerleri ve insan vücudu için sahip olduğu faydaları ile de ön planda yer alıyor.

İstiridye Mantarının Bilinmeyen Faydaları

Gerek lezzeti ve gerek sunum şekli ile pek çok yemek türünü geride bırakan istiridye mantarı; zengin besin değerleri ve insan vücudu için sahip olduğu faydaları ile de ön planda yer alıyor.

14 Nisan 2017 Cuma 12:12
11 Okunma
İstiridye Mantarının Bilinmeyen Faydaları

Farklı pişirme türlerine göre (kavurma, sote, haşlama vb.) servis edilebilen istiridye mantarı, pişirme türü ne olursa olsun besin değerini koruyan bir gıda. İstiridye mantarı faydaları sayesinde vücudumuzda yer alan dolaşım ve sindirim sistemlerinin işleyişini düzenleyici bir etkiye sahip.

İstiridye Mantarının Besin Değerleri

İstiridye mantarı; vücudumuzun günlük vitamin ve kalsiyum ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir besin maddesi. Ayrıca istiridye mantarı günlük enerji ihtiyacımız için de önemli bir kaynak konumunda yer alıyor. Sahip olduğu besin değerleri dikkate alındığında istiridye mantarı faydaları diyetisyenler için de araştırma kaynağı olmuş durumda.

İstiridye mantarı gıdalarının en dikkat çekici özelliği kolesterol içermemesidir. Sıfır kolesterol değerine sahip olan istiridye mantarı, bu bakımdan kırmızı et yerine tercih edilebilecek en iyi alternatif. Öte yandan istiridye mantarı 35 kcal değerinde bir enerji oranına sahip. Bu oran yetişkin bir bireyin ihtiyaç duyduğu günlük enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan niteliktedir. En az kırmızı et kadar lezzetli bir gıda olan istiridye mantarı, protein değeri açısından da zengin değerlere sahip bir ürün.

İstiridye mantarı faydaları bakımından dikkat çekici olan bir diğer besin değeri ise yağ miktarının azlığı. Yapılan analizlerde istiridye mantarlarının içeriğinde yer alan doymuş ve doymamış yağ oranlarının düşüklüğü; karaciğer ve sindirim sistemini zorlanmaması açısından önem taşıyor.

İstiridye Mantarının Vücut Sistemleri Üzerindeki Olumlu Etkileri

İstiridye mantarı faydaları yalnızca sahip olduğu besin değerleri ile sınırlı değil. İstiridye mantarı vücudumuzda aşağıda belirtilen sistemlerin çalışma düzeni için de önemli faydalara sahip bir gıda. İstiridye mantarının etki ettiği vücut sistemlerimiz:

  • Dolaşım sistemi
  • Sindirim sistemi
  • Bağışıklık sistemi
  • Kas ve iskelet sistemi olarak belirtiliyor.

İstiridye mantarı faydaları içerisinde en dikkat çekici unsur kolesterolü düşürücü etki sağlaması. Yukarıda da belirtildiği gibi istiridye mantarının sıfır kolesterol değerine sahip olması sağlıklı beslenme açısından onu önemli bir besin kaynağı haline getiriyor. Anti bakteriyel özellik de istiridye mantarı faydaları arasında oldukça dikkat çekici bir özellik. Sahip olduğu besin değerleri sayesinde antibiyotik özelliği taşıyan istiridye mantarları; vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek mikroplara karşı etkin bir savunma sağlıyor.

İstiridye mantarı faydaları içerisinde; kalp damar sağlığına olan olumlu etkileri de yer alıyor. İçeriğindeki zengin potasyum kan basıncını dengeliyor. Antioksidan özellik de istiridye mantarı faydaları arasında göze çarpan bir unsur. Bu sayede vücuttaki zararlı maddeler temizlenerek vücut sağlığı korunuyor.

Beslenme uzmanları istiridye mantarı faydaları konusunda bilgilendirici çalışmalar gerçekleştiriyor. İstiridye mantarları aynı zamanda kansızlık ile de mücadelede olumlu etkilere sahip. Düzenli bir şekilde tüketilen istiridye mantarları kaliteli ve uzun bir yaşamın temeli olarak görülüyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Istiridye Mantarıİstiridye Mantarı Faydaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Alzheimer ülke olsa dünyanın en büyük 18. ekonomisi olurdu'
'Alzheimer ülke olsa dünyanın en büyük 18. ekonomisi olurdu'
Bahar nezlesinde, işitme kayıpları artabiliyor
Bahar nezlesinde, işitme kayıpları artabiliyor
'Yasağa rağmen kapalı alanlarda nargile ve sigara içiliyor'
'Yasağa rağmen kapalı alanlarda nargile ve sigara içiliyor'
'Kansere bağlı ölümlerin yüzde 22'si tütünden'
'Kansere bağlı ölümlerin yüzde 22'si tütünden'
Süt ürünlerini kesmek "saatli bomba" demek
Süt ürünlerini kesmek "saatli bomba" demek
Engelsiz Yeni Hayata!
Engelsiz Yeni Hayata!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ