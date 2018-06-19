İstenmeyen Tüylere Bioder ile Elveda!

Pürüzsüz cilt kuşkusuz herkesin isteği olsa gerek. Tatil ve düğün sezonu yaklaşırken istenmeyen tüylerden pratik olarak kurtulmak gerekebiliyor. Ağdanın zahmetli ve belirli bir zaman gerektirmesi ise acil durumlarda “eyvah” dedirtiyor. Jileti kullanmak istemeyenler ise uzun vadede epilasyonu tercih etse de gerek masraflı gerekse de kesin çözüm olmaması sebebiyle epilasyondan da umduğunu bulamıyor. İstenmeyen tüyleriyle başı dertte olanların imdadına ise Bioder’in kalıcı pürüzsüzlüğü vaat eden tüy dökücü spreyleri yetişiyor.

Tüy dökücü sprey kullanımı bilindiği üzere çok pratik. Spreyleştirilen tüy dökücü bileşenler cilde zarar vermeden tüylerden kurtulmamızı sağlıyor. Acil durumlarda ise “oh be” dedirten pratiklikte olan tüy dökücü spreyler yan etkilerinin ve alerjik reaksiyonlarının diğer uygulamalara göre az olmasıyla da hassas ciltlilerin tercih sebebi.

Tüy Dökücü Sprey Nasıl Kullanılır?

Tüy dökücü spreyler tüylerden kurtulma konusunda pratik bir yöntem olup zamanınızı size hediye eder. Ağda gibi karmaşık süreçleri ve meşakkati içermeyen tüy dökücü spreyin kullanımı ise çok kolaydır. Kadınların sıkça tercih ettiği tüy dökücü spreyler erkekler tarafından da rahatlıkla kullanılmaktadır. Tüy dökücü spreylerinin doğru kullanımı sonucunda istenilen görüntüye ulaşmak mümkündür. Bu nedenle tüy dökücü spreylerin nasıl kullanılması gerektiğine değinmekte fayda var.

İstenmeyen tüylerinizin olduğu bölgede kuruluğu sağlayın. Duş öncesinde yapmanız size pratiklik sağlarken alacağınız sonucu da olumlu etkileyecektir.

Şişeyi iyice çalkaladıktan sonra tüylerin olduğu bölgeye spreyi doğrudan sıkın.

Ortalama 10 dakika kadar bekledikten sonra tüy dökücü sprey kutusunun içinden çıkan spatula, bez ya da çubuk ile bölgeyi tüylerden arındırın.

Bol su ile bölgeyi tüylerden iyice arındırdıktan sonra nemlendirici ile cildinizi nemlendirin.

Tüy Dökücü Sprey Zararları Nelerdir?

Aqua, cetearyl alcohol, urea, potassium thoglycolate, potassium hydroxide, ceteareth-20 glyceryl stearate, chamomilla recutta flower extract, olea europaea fruit oil, ceteareth-12, parfum, herbal complex B-oily, paraffinum liquidum, tocopherol, bht, hexyl cinnamal gibi bileşenleri içeren tüy dökücü spreyler zararlı mı konusu herkesin merak ettiği bir konu olsa gerek. Tüyleri zayıflatma ve batmayı engelleme konusunda sizlerin kullanımına sunulan tüy azaltıcı zararlı değildir. Sadece alerjik bünyelerde hassas cilt ürünlerinin kullanılması gerektiğini söylemekte fayda var. Eğer alerjik ve hassas bir bünyeye sahipseniz Bioder’in hassas ciltler için tüy dökücü spreyini kullanmanız daha doğru olacaktır.

Tüy Dökücü Sprey Fiyatlarıyla Bioder Lider Marka Olma Yolunda İlerliyor

Ağda veya epilasyondan çok daha uygun fiyatlara tüylerinizden kurtulmak Bioder ile mümkün. Hassas ciltler için dahi ürettiği ürünlerle kullanıcılarının beğenisini toplayan Bioderi satın alarak hem bütçenize hem de cildinize iyilik yapabilirsiniz. Uygun fiyatlarla satışa sunulan Bioder tüy dökücü sprey en çok tercih edilen tüy dökücü markalarından birisi.

Tüy Dökücü Sprey Nerede Satılır?

Hem kadınların hem de erkeklerin rahatlıkla kullanabileceği tüy dökücü spreyleri üreten Bioder’e sahip olmak çok kolay! Sitesinden de satın alabileceğiniz Bioder ürünlerini aynı zamanda eczanelerde de bulabiliyorsunuz.